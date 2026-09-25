Κρήτη: 827 συλλήψεις σε έναν μήνα - "Πρωταγωνιστής" η ενδοοικογενειακή βία

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827 συλλήψεις καταγράφει ο απολογισμός της Αστυνομίας στην Κρήτη για τον Αύγουστο, με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Συνολικά 127 άτομα συνελήφθησαν για τέτοιες υποθέσεις, ενώ ιδιαίτερα μεγάλος είναι και ο αριθμός των συλλήψεων για ναρκωτικά, με 83 άτομα, καθώς και για παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με 89 συλλήψεις.

Συνολικά, οι συλλήψεις αφορούν σε διάφορα αδικήματα από κλοπές και ζωοκλοπές μέχρι απάτες, ληστείες και υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν μέσα στον μήνα.

Η Αστυνομία εξιχνίασε 101 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, 74 υποθέσεις ναρκωτικών και 40 υποθέσεις όπλων. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν 21 υποθέσεις ζωοκλοπών και ισάριθμες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων, ενώ καταγράφηκαν και εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων, μεταξύ αυτών δύο βιασμών και πέντε αποπειρών βιασμού.

Την ίδια περίοδο εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες που, σύμφωνα με την Αστυνομία, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε Λασίθι, Χανιά και Ηράκλειο.

Μεγάλος είναι και ο όγκος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν. Συνολικά κατασχέθηκαν 16 κιλά και 298 γραμμάρια κάνναβης, 2 κιλά και 556 γραμμάρια κοκαΐνης και 364 δενδρύλλια κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου συνελήφθησαν συνολικά (827) άτομα.

Ειδικότερα:

-9- άτομα για ληστεία.

-7-άτομα για σύσταση εγκληματικής ε οργάνωσης.

–17–άτομα για απάτες – πλαστογραφίες.

-7-άτομα για απείθεια-αντίσταση.

-11-άτομα για άγρα πελατών.

-1- άτομο για αρπαγή ανηλίκου.

-1-άτομο για βιασμό.

-2-άτομα για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

-58- άτομα για διάφορα αδικήματα ύστερα από έγκληση (απειλή, εξύβριση, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, κ.τ.λ.).

-33- άτομα για διάφορα αδικήματα Π.Κ.

-2-άτομα για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικους.

-29-άτομα για έκθεση ανηλίκου.

-15- άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα σύλληψης κ.λ.π.)

-14-άτομα για διατάραξη κοινής ησυχίας.

-18- άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.

-1-άτομο για κλοπές τροχοφόρων.

-1-άτομο για παραβάσεις Γ.Ο.Κ.

-31-άτομα για παραβάσεις Ε.Π.Ν.

-47-άτομα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

-29- άτομα για παραβάσεις Α.Δ. «περί ζωοκλοπής».

-1-άτομο για παραβάσεις του Ν. «περί Αθλητισμού».

-54- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Αλλοδαπών»

-1-άτομο για παραβάσεις του Ν. περί αρχαιοτήτων.

-4-άτομα για παραβάσεις του Ν. «περί Ανηλίκων».

-1-άτομο για παραβάσεις του Νόμου «περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων».

-30-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Δημόσιας Υγείας» (προσφορά μασάζ κ.λ.π.).

-127-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί ενδοοικογενειακής βίας».

-83-άτομα για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών»

-37-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Όπλων».

-2-άτομα για παραβάσεις του Ν. «περί Προστασίας Ζώων».

-2-άτομα για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Σημάτων».

-2- άτομα για προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας.

-13-άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

-5-άτομα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

-3-άτομα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

-89-άτομα για παραβάσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-33-άτομα για παρεμπόριο.

-2-άτομα για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία .

-1-άτομο για υπεξαίρεση- υφαίρεση.

-4-άτομα για ψευδή ανωμοτί κατάθεση.

Εξιχνιάστηκαν:

-1-υπόθεση ληστείας σε τράπεζες και καταστήματα.

-2-υποθέσεις ληστείας σε βάρος ατόμων (ηλικιωμένοι και μη, διανομείς, οδηγοί)

-2-υποθέσεις βιασμού.

-5- υποθέσεις απόπειρας βιασμού.

-5- υποθέσεις απάτης- πλαστογραφίας.

-6- υποθέσεις διαρρήξεων σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

-1-υπόθεση εμπρησμού.

-21-υποθέσεις κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, αρπαγές τσαντών).

-14- υποθέσεις κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων – Δίκ/κλων Μοτ/των.

-21-υποθέσεις Α.Δ. «περί Ζωκλοπής»

-1- υπόθεση του Ν. «περί Αρχαιοτήτων».

-1- υπόθεση του Ν. «περί Βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων»

-101-υποθέσεις του Ν. «περί Ενδοοικογενειακής βίας».

-74-υποθέσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών».

-40-υποθέσεις του Ν. «περί Όπλων».

-2-υποθέσεις παρεμπορίου.

-320-υποθέσεις για λοιπά αδικήματα Π.Κ.

Εξαρθρώθηκαν :

– 1-Εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι.

-2-Εγκληματικές ομάδες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Χανιά και Ηράκλειο.

Κατασχέθηκαν:

Κάνναβη: – 16.298,01 γραμμάρια-

Δενδρύλλια κάνναβης -364-

Σπόροι κάνναβης: -1-

Κοκαΐνη: – 2.556 γραμμάρια-

Ναρκωτικά χάπια (HIPNOSEDON, VULBEGAL) : -75-

φιαλίδια): -4.313-

Τσιγαριλίκια: -206-

Λοιπές ουσίες: – 85 γραμμάρια-

Πιστόλια: -4-

Κυνηγετικά όπλα: -36-

Πολεμικά όπλα: -1-

Αεροβόλα: -1-

Πιστόλια- περίστροφα κρότου- αερίου: –2–

Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων: -2-

Πλήρη φυσίγγια: –226–

Κενά φυσίγγια (κάλυκες): –10–

Φυσίγγια κρότου – αερίου:-800-

Γεμιστήρες: -7-

Βεγγαλικά- κροτίδες- παιδικά αθύρματα: -23-

Ζυγαριές ακριβείας: -7-

Μαχαίρια- Ξιφολόγχες – ξίφη-στιλέτα-μπαλτάς: -28-

Σιδερογροθιές- Ράβδοι: -2-

Ξύλινοι- μεταλλικοί λοστοί: -1-

Πλαστά χαρτονομίσματα (σε αριθμό): -15-

Πλαστά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδηγήσεως, άδειες παραμονής) : -13-

Κινητά τηλέφωνα: -34-

Οχήματα -9-

Χρηματικό ποσό: – 60.655 ευρώ –

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: -3-

Καταγραφικό μηχάνημα -1-

Κάμερες ασφαλείας: -5-

Απομιμητικά προιόντα: -1613-

Προϊόντα αρχαιοκαπηλίας: -1-

Είδη παρεμπορίου: -4110-

Κλαπέντα- ανευρεθέντα οχήματα, μοτ/τα: -16-

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