Ζώνη ασφαλείας: Τι ισχύει για τους πίσω επιβάτες

Δεν αρκεί να φορά ζώνη μόνο ο οδηγός. Αν ένας επιβάτης στο πίσω κάθισμα ταξιδεύει χωρίς ζώνη και το αυτοκίνητο σταματήσει για έλεγχο, μπορεί να βεβαιωθούν παραβάσεις τόσο στον ίδιο όσο και στον οδηγό. Για έναν ενήλικο επιβάτη που δεν φορά ζώνη προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Ξεχωριστά, πρόστιμο 150 ευρώ προβλέπεται και για τον οδηγό, μαζί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες, καθώς έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι συνεπιβάτες να είναι δεμένοι. Με άλλα λόγια, το «του είπα να βάλει ζώνη και δεν με άκουσε» δεν απαλλάσσει τον οδηγό.

Η υποχρέωση του επιβάτη είναι μία και η ευθύνη του οδηγού είναι ξεχωριστή. Γι’ αυτό, αν κάποιος αρνείται να φορέσει ζώνη, το αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να ξεκινήσει. Όταν στο πίσω κάθισμα βρίσκεται παιδί, τα πράγματα είναι ακόμη πιο συγκεκριμένα.

Δεν αρκεί η απλή ζώνη, όπου απαιτείται παιδικό κάθισμα ή άλλο εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Ο οδηγός και ο συνοδός πρέπει να φροντίζουν ώστε η μεταφορά του παιδιού να γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Η πίσω ζώνη, όμως, δεν αφορά μόνο την ασφάλεια εκείνου που κάθεται πίσω. Σε μια σύγκρουση του αυτοκινήτου, ένας άδετος επιβάτης μπορεί να εκτοξευθεί προς τα μπροστινά καθίσματα και να τραυματίσει σοβαρά τον οδηγό ή τον συνοδηγό.

Σε ένα απότομο φρενάρισμα ή μια σύγκρουση με μεγάλη ταχύτητα, το σώμα συνεχίζει να κινείται προς τα εμπρός με τεράστια δύναμη. Γι’ αυτό η ζώνη ασφαλείας δεν είναι υπόθεση μόνο του οδηγού ή μόνο των μπροστινών καθισμάτων. Ο κανόνας είναι απλός: πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο, ζώνη ασφαλείας για όλους. Και μπροστά και πίσω.

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