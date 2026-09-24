Τρόμος σε πτήση: Το λάθος σήμα κινδύνου που σήκωσε τις αρχές στο πόδι - «Αεροπειρατεία»

Αναστατώση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης FR7073 της Ryanair, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Francisco Sá Carneiro του Πόρτο με προορισμό το Δουβλίνο.

Το Boeing 737 απογειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μόλις 15 λεπτά μετά την αναχώρηση και ενώ κατευθυνόταν προς τη βόρεια Ισπανία, το σκάφος πραγματοποίησε αναστροφή κοντά στα πορτογαλο-ισπανικά σύνορα. Αιτία στάθηκε η εκπομπή του κωδικού Squawk 7500 στον αναμεταδότη, ενός διεθνούς αεροπορικού σήματος κινδύνου που ειδοποιεί άμεσα τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές ασφαλείας για απόπειρα αεροπειρατείας ή παράνομη εισβολή στο θάλαμο διακυβέρνησης.

Το αεροσκάφος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο του Πόρτο, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου 35 λεπτά μετά την αρχική του απογείωση.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας διευκρίνισε ότι η επιστροφή κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας μίας «ψευδούς αναφοράς ασφαλείας». Το ζήτημα επιλύθηκε άμεσα από το προσωπικό και τις αρχές, επιτρέποντας στο αεροπλάνο να αναχωρήσει εκ νέου για την Ιρλανδία, όπου και έφτασε με συνολική καθυστέρηση δύο ωρών και 33 λεπτών.

Το συμβάν αυτό φέρνει στο φως τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα σήματα κινδύνου στην αεροπλοΐα. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, η πτήση 155 της LOT Polish Airlines (που εκτελούσε η Electra Airways) από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ προκάλεσε διεθνή κινητοποίηση, όταν ο αναμεταδότης ρυθμίστηκε κατά λάθος στον ίδιο κωδικό (7500).

Εξαιτίας της λανθασμένης εκπομπής και της προσωρινής απώλειας επικοινωνίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, απογειώθηκαν αμέσως για την αναχαίτιση του επιβατικού σκάφους. Η επαφή αποκαταστάθηκε σύντομα, με την εταιρεία να αποδίδει το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος κατά τη ρύθμιση των συστημάτων.

Πηγή: reader.gr

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