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GOSSIP - LIFESTYLE

Πότε παντρεύεται η Φαίη Σκορδά;

σκορδα
clock 20:00 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Φαίη Σκορδά μίλησε στην εκπομπή Happy Day και ανάφερθηκε στον γάμο της. Όπως αποκάλυψε θα γίνει πριν το καλοκαίρι του 2027 αλλά δεν θέλησε πάντως να αποκαλύψη την ακριβή ημερομηνία.

«Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ημερομηνία που έχει επιλέξει μαζί με τον σύντροφό της.

Τι είπε για την τηλεοπτική της επιστροφή;

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου»

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