Νοσοκομείο Βόλου: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή – Δεύτερη επέμβαση και ΕΔΕ

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, τον περασμένο Ιούνιο ηλικιωμένη γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και, μετά την ολοκλήρωσή της, παρέμεινε μέσα στο σώμα της χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό κατά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Η γυναίκα επέστρεψε στη διαδικασία αποθεραπείας, όμως στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους.

Η επιμονή και η ένταση των συμπτωμάτων οδήγησαν σε νέο ιατρικό έλεγχο. Η ασθενής υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε απεικονιστικές εξετάσεις και τότε αποκαλύφθηκε το σοκαριστικό εύρημα: στο εσωτερικό του σώματός της βρισκόταν χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει εκεί μετά την προηγούμενη επέμβαση.

Άμεση κινητοποίηση

Η διαπίστωση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στο «Αχιλλοπούλειο», με τους γιατρούς να ενημερώνουν την ασθενή ότι ήταν απαραίτητο να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το εργαλείο. Το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, το αντικείμενο αφαιρέθηκε και, ευτυχώς, η γυναίκα ανάρρωσε σχετικά γρήγορα. Η ίδια έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του Νοσοκομείου.

ΕΔΕ και συμπληρωματική έρευνα

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έκλεισε εκεί. Η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν υπηρεσιακές ευθύνες.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ΕΔΕ, ο διοικητής του «Αχιλλοπούλειου» έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί και συμπληρωματική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζεται η ενδεχόμενη ευθύνη περισσότερων του ενός προσώπων, τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις απαντήσεις και τις θέσεις τους. Μετά την αξιολόγηση του συνόλου του υλικού θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, σε ποια πρόσωπα μπορούν αυτές να αποδοθούν και σε ποιον βαθμό, καθώς και εάν θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Το αυστηρό πρωτόκολλο των χειρουργείων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτά το πρωτόκολλο που ακολουθείται πριν και μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο του χρησιμοποιούμενου υλικού. Τα χειρουργικά εργαλεία οργανώνονται σε συγκεκριμένα σετ και προβλέπονται διαδικασίες καταμέτρησης και ελέγχου, ακριβώς ώστε να διαπιστώνεται ότι το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την επέμβαση έχει καταγραφεί και βρίσκεται στη θέση του μετά την ολοκλήρωσή της.

Ακριβώς το πώς ένα εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε στο σώμα της ασθενούς και σε ποιο στάδιο της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν εντοπίστηκε αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που διερευνώνται. Η συμπληρωματική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές διαπιστώσεις της διοικητικής διαδικασίας αναμένονται μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των έγγραφων εξηγήσεων των εμπλεκομένων.

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