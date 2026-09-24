Λιγότερα ΑΤΜ στην Ελλάδα: Η νέα στρατηγική των τραπεζών

Τα ΑΤΜ στην Ελλάδα μειώνονται, καθώς οι τράπεζες περιορίζουν σταδιακά το δίκτυό τους και στρέφονται σε ένα διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών.

Το 2025 ο αριθμός των τραπεζικών μηχανημάτων ανάληψης στη χώρα υποχώρησε κατά 9%, φτάνοντας τα 5.625.

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το δίκτυο των ΑΤΜ συρρικνώνεται, καθώς η χρήση των μετρητών περιορίζεται σε αρκετές καθημερινές συναλλαγές και όλο και περισσότεροι πελάτες πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους εργασίες μέσω mobile και web banking.

Για τις τράπεζες, κάθε ΑΤΜ αποτελεί ένα κόστος που δεν περιορίζεται στην αγορά του μηχανήματος. Απαιτούνται συνεχής τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις ασφαλείας και λογισμικού, αλλά και συχνός ανεφοδιασμός με μετρητά. Έτσι, η λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου γίνεται ολοένα πιο απαιτητική οικονομικά.

Η τάση είναι εμφανής και στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σήμερα λειτουργούν περίπου 248.900 ΑΤΜ, ενώ το 2018 ο αριθμός τους ξεπερνούσε τις 300.000.

Κοινά δίκτυα ΑΤΜ ως εναλλακτική λύση

Η μείωση του αριθμού των μηχανημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε τράπεζα πρέπει να διατηρεί το δικό της ξεχωριστό δίκτυο. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι τράπεζες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κοινών δικτύων ΑΤΜ, μοιράζοντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Πορτογαλία, όπου το Multibanco λειτουργεί από το 1985 υπό τη SIBS. Το δίκτυο διαθέτει σήμερα περίπου 13.000 μηχανήματα.

Μέσω των ΑΤΜ του Multibanco, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν όχι μόνο αναλήψεις και καταθέσεις, αλλά και μια σειρά άλλων τραπεζικών συναλλαγών, όπως πληρωμές λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, χωρίς χρέωση για τον χρήστη, ενώ η SIBS λαμβάνει προμήθεια από την τράπεζα έκδοσης για την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Ένα διαφορετικό μοντέλο εφαρμόζεται στη Γαλλία. Οι Société Générale, BNP Paribas, CIC και Crédit Mutuel δημιούργησαν την Cash Services, με στόχο την κοινή λειτουργία των ΑΤΜ τους.

Τα νεότερα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες, περιορίζοντας την ανάγκη επίσκεψης σε τραπεζικό κατάστημα. Παράλληλα, όμως, το συνολικό δίκτυο ΑΤΜ στη Γαλλία συνεχίζει να περιορίζεται: στα τέλη του 2025 αριθμούσε 40.804 μηχανήματα, έναντι 42.573 το 2024 και 52.697 το 2018.

Τι συμβαίνει με τα ΑΤΜ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει επίσης εξεταστεί η δημιουργία ενός κοινού δικτύου ΑΤΜ των τραπεζών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί ένα τέτοιο μοντέλο.

Η συζήτηση εντάθηκε το 2025, μετά τις αλλαγές στις χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών. Η κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις από τραπεζικά ΑΤΜ άλλης τράπεζας, σε συνδυασμό με το πλαφόν των 1,50 ευρώ για συναλλαγές σε ΑΤΜ ιδιωτικών εταιρειών, επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν οι τράπεζες τη λειτουργία των δικτύων τους.

Ωστόσο, η ιδέα ενός ενιαίου δικτύου δεν προχώρησε, καθώς δύο συστημικές τράπεζες δεν συμφώνησαν με το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ένας από τους λόγους είναι ότι οι τράπεζες έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά στα δικά τους δίκτυα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η παρουσία τραπεζικών καταστημάτων είναι περιορισμένη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα ΑΤΜ αποτελεί το μοναδικό φυσικό σημείο πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ένα κοινό δίκτυο θα περιόριζε τη δυνατότητα κάθε τράπεζας να διατηρεί τη δική της εταιρική παρουσία πάνω στα μηχανήματα.

Διαφορετική στρατηγική από κάθε τράπεζα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν ακολουθούν όλες την ίδια πολιτική απέναντι στα ΑΤΜ.

Η Πειραιώς έχει μεταβιβάσει περισσότερα από 800 ΑΤΜ που βρίσκονται εκτός καταστημάτων στην Printec, η οποία λειτουργεί το δίκτυο Cashflex. Λόγω της μετοχικής σχέσης των δύο πλευρών, στις συγκεκριμένες συναλλαγές δεν μπορούν να επιβληθούν χρεώσεις.

Η CrediaBank έχει μεταφέρει το σύνολο των ΑΤΜ της στη Euronet. Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς προμήθεια, ενώ διαφορετική χρέωση ισχύει για κατόχους καρτών άλλων τραπεζών.

Η Alpha Bank εξετάζει την πώληση των ΑΤΜ που βρίσκονται εκτός των καταστημάτων της.

Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα κινείται προς την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου της, με νέο λογισμικό σε περίπου 700 ΑΤΜ, ώστε τα μηχανήματα να μπορούν να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες.

Η Eurobank, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε μείωση του δικτύου των ΑΤΜ της.

Πόσα ΑΤΜ υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα τραπεζικά ΑΤΜ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9% μέσα στο 2025, από 6.167 σε 5.625 μηχανήματα.

Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να προστεθούν περίπου 70 ΑΤΜ συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς και περίπου 3.500 μηχανήματα ιδιωτικών εταιρειών, όπως οι Euronet, Cashzone και Cashflex. Συνολικά, επομένως, τα ΑΤΜ που λειτουργούν στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 9.000.

Η κατάργηση των χρεώσεων για ανάληψη από ΑΤΜ διαφορετικής τράπεζας δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Με βάση τα στοιχεία της ΔΙΑΣ, οι συγκεκριμένες συναλλαγές αντιστοιχούν περίπου στο 4% του συνόλου.

Η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται να συνδέεται με την εξάπλωση του mobile banking και του web banking, αλλά και με το κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τη σταδιακή ψηφιοποίηση των συναλλαγών, πάντως, τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, αποτελούν το προτιμητέο μέσο πληρωμής για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το 99% των επιχειρήσεων στη χώρα δέχεται μετρητά.

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