Τεντόγλου: Ο πρώτος εκατομμυριούχος Έλληνας αθλητής στίβου

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου όλων των εποχών. Η απόψη δεν είναι υποκειμενική. Το βιογραφικό του δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και ο μοναδικός Έλληνας αθλητής στίβου με χρηματικά έπαθλα από τους αγώνες του, που τον καθιστούν εκατομμυριούχο.

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Από το 2018, όταν κέρδισε τον πρώτο του μεγάλο τίτλο στην κατηγορία των ανδρών κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου, ο Τεντόγλου αυξάνει διαρκώς τα μετάλλια του, τα ρεκόρ αλλά και τον τραπεζικό του λογαριασμό.



Δίχως να ληφθούν υπόψη οι χορηγικές του συμφωνίες και τα πριμ επίτευξης στόχων που περιλαμβάνουν (που επίσης ξεπερνούν στο σύνολό τους τα τελευταία χρόνια, το 1.000.000 ευρώ), το μισθό του από τον ΣΕΓΑΣ και την αεροπορία, αλλά και τα ποσά που παίρνει από μίτινγκ απλά για να αγωνιστεί, τα άλματα του Γρεβενιώτη δις χρυσού Ολυμπιονίκη του μήκους, του έχουν αποφέρει κέρδη που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, την περίοδο από το 2021 (που δεν έγιναν πολλοί αγώνες) μέχρι και φέτος.

– Το 2021 ήταν μια περίεργη χρονια (ακόμα στον Covid) ωστόσο το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες (90.000 ευρώ) και η πρώτη θέση στο ντάιαμοντ λιγκ του Μονακό (10.000 δολάρια) του απέφεραν ένα ποσό κοντά στα 100.000 ευρώ μόνο από χρηματικά έπαθλα. Δεν πήρε τίποτα από το κράτος για το χρυσό στο ευρωπαϊκό κλειστό στο Τόρουν, γιατί ο νόμος αναφέρει επιβράβευση στο 100% μόνο για τη μεγαλύτερη διάκριση, όταν υπάρχουν παραπάνω από μία.



– Το 2022 τα έσοδα του διπλασιάστηκαν (209.000 ευρώ) έχοντας σημαντικό κέρδος από το ντάιαμοντ λιγκ (66.000), κρατικό πριμ 92.000 για τα μετάλλια στα παγκόσμια ανοιχτού (αργυρό) και κλειστού (χρυσό) και επιπλέον μπόνους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (16.000).



– Το 2023 το ποσό έφτασε στα 1700.000 ευρώ με το χρυσό στο παγκόσμιο ανοιχτού και τα κέρδη από ντάιαμοντ λιγκ και κοντινένταλ τουρ.



– Το 2024 ήταν χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων και πάλι τα έσοδα του από τα χρηματικά έπαθλα έφτασαν τα 250.000 ευρώ, με το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι να είναι πραγματικά… χρυσό. Πριμ 90.000 από το κράτος, 45.000 (ευρώ) από την World Athletics και 30.000 από την ΕΟΕ. Πριμ και για το χρυσό στο παγκόσμιο κλειστού και ευρωπαϊκό ανοιχτού, συν ντάιαμοντ λιγκ.



– Το 2025 δεν ήταν καλή αγωνιστικά η χρονιά για τον Τεντόγλου και αυτό επηρέασε και τα κέρδη του. Χωρίς μετάλλιο σε μεγάλο αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του, τα χρηματικά του έπαθλα έφτασαν οριακά τα 20.000 ευρώ.



– Το 2026 ήταν η καλύτερη χρονιά της καριέρας του από κάθε απόψη. Χάρη στα 150.000 δολάρια του Ultimate championship το συνολικό ποσό των χρηματικών επάθλων, μαζί με ντάιαμοντ λιγκ και κρατικά πριμ, φτάνει τα 255.000 ευρώ.







Από μόνες τους οι επιδόσεις δεν είναι αυτές που τον καθιστούν εκατομμυριούχο. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, έχει συνεπή παρουσία σε μεγάλα μίτινγκ και φυσικά σε μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλο έπαθλο για τον Τεντόγλου. Οι hardcore στιβικοί γνωρίζουν καλά πως αθλητής που αγωνίζεται συνέχεια και έχει συνεπή παρουσία εκεί που δηλώνει ότι θα αγωνιστεί, δεν έχει το παραμικρό ψεγάδι.



Αν η ομάδα που μανατζάρει τον Τεντόγλου είχε πιο σωστή επικοινωνιακή πολιτική, προμοτάροντας περισσότερο το γεγονός πως είναι ένας υπεραθλητής και λιγότερο (ως καθόλου) ότι είναι ένας χαβαλές που αρκετές φορές έχει πετάξει ατάκες που δεν κάθισαν καλά, τότε θα ήταν ένα παγκόσμιο brand και σίγουρα το πρόσωπο των αγώνων, σε όποια διοργάνωση και αν δήλωνε συμμετοχή.



Λίγοι εν ενεργεία αθλητές στον κόσμο έχουν την αθλητική αξία του Τεντόγλου, πολλοί είναι αυτοί που πλάσσαρονται πιο σωστά.

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