Μέτρα ανακούφισης τώρα: Η πρόταση του ΚΚΕ για μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και καύσιμα

Στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας έρχεται η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, η οποία κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία-προσθήκη με στόχο την άμεση προστασία του λαϊκού εισοδήματος από το κύμα της ακρίβειας.

Η πρόταση, που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει την πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια, διεκδικώντας ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που πλήττονται από τον πληθωρισμό.

Η αιτιολογική έκθεση:



Σε μια περίοδο που τα λαϊκά εισοδήματα σαρώνονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, εξαιτίας των πολιτικών που στηρίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία, προβάλλει η άμεση και επείγουσα ανάγκη για την λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.



Είναι ενδεικτικό ότι την ώρα που τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα φορολογικά έσοδα του κράτους, που συσσωρεύονται από τους άδικους αντιλαϊκούς φόρους, σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ.



Η λήψη των μέτρων ανακούφισης γίνεται ακόμη πιο επιτακτική από τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και των τροφίμων.



Η νέα έκρηξη της ακρίβειας αποτελεί και απόρροια της κλιμάκωσης των πολεμικών



συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς για να



ισχυροποιηθεί η θέση και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όπως και συνέπεια των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών.



Για τους λόγους αυτούς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω



τροπολογία.



Η απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού μπορεί να καλυφθεί από την



αύξηση της φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων, της μεγάλης ακίνητης περιουσίας



και της κατάργησης των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών και δαπανών.





ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ



Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις»



Προστίθεται άρθρο ως εξής:



ΑΡΘΡΟ



1. Καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης



2. Καταργείται ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα , την ύδρευση και τις τηλεπικοινωνίες



3. Καταργείται ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση.



4. Επιβάλλεται πλαφόν στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δικαστικό «μπλόκο» στον Τραμπ: Δικαστής αποκατέστησε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των CNN, MS NOW και Politico