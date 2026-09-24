Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ - Στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο

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Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

#SONDAKİKA Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da hissedilen depremin:







- AFAD, depremin Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. (Habertürk) pic.twitter.com/BJehBldJSL — Haber Report (@HaberReport) September 24, 2026

Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

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