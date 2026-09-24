Η Κομισιόν θα επιβάλει διακοπές ρεύματος στις χώρες της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια

Ακόμη και την διακοπή ρεύματος, επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές, σχεδιάζει να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν απογειωθεί!

Αυτό προβλέπει το νέο σχέδιο κανονισμού που έχει εκπονήσει η Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ενεργειακής ασφάλειας. «Ο κανονισμός θα απαιτεί υποχρεωτικές προσαρμογές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και, υπό εξαιρετικές συνθήκες, θα ενεργοποιεί επιλεκτικές διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές», αναφέρουν πηγές στις Βρυξέλλες.

«Το σχέδιο κανονισμού στοχεύει στην ενίσχυση της κοινής αντίδρασης των 27 κρατών μελών σε κρίσεις εφοδιασμού, δολιοφθορές, κυβερνο-επιθέσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, με νέες υποχρεώσεις για τις κυβερνήσεις και τους φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών», αναφέρουν οι ίδιες πηγές στη Ναυτεμπορική.

Η Κομισιόν προτείνει μάλιστα τον συνδυασμό των κανονισμών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και της ετοιμότητας για ηλεκτρικούς κινδύνους, σε ένα ενιαίο πρότυπο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο κανονισμών για το φυσικό αέριο και την ηλεκτροδότηση έχει δημιουργήσει προβλήματα συντονισμού σε δύο στενά συνδεδεμένα συστήματα: το φυσικό αέριο παρέχει ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για τις υποδομές φυσικού αερίου.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή θα μπορεί να ενεργοποιήσει περιφερειακός συναγερμός «EU Alert», όταν αντιληφθεί σημαντικό κίνδυνο κρίσης, ακόμη και αν η αγορά θα μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς να καταφύγει σε μέτρα εκτός της κανονικής λειτουργίας της.

Θα πρέπει επίσης να μπορεί να κηρύξει συναγερμό κατόπιν αιτήματος δύο ή περισσότερων εθνικών αρχών που έχουν προηγουμένως ενεργοποιήσει τις δικές τους ειδοποιήσεις.

Το σχέδιο του κανονισμού επιτρέπει τη λήψη μέτρων σχετικά με την ακαθάριστη μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή τις κρίσιμες ώρες που προσδιορίζονται στις αξιολογήσεις επάρκειας του συστήματος. Η Επιτροπή θα καθορίσει έτσι το ποσοστό, την επηρεαζόμενη περιοχή και τη διάρκεια των μέτρων.

Το σχέδιο δεν ορίζει γενική μείωση της κατανάλωσης για όλες τις χώρες, αλλά προτείνει τη χρήση ισοδύναμων περιόδων από τα προηγούμενα πέντε έτη , με δυνατότητα προσαρμογής του υπολογισμού όταν η ηλεκτροδότηση έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους στην Eurostat σε μηνιαία βάση και να εξηγούν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν.

Τρεις προϋποθέσεις

Η Κομισιόν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον συναγερμό μόνο εάν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: να έχει κηρυχθεί περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να το ζητήσουν τουλάχιστον δύο αρμόδιες εθνικές αρχές σε μια περιοχή μετά από διαβούλευση με τους μεταφορείς και να αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης εάν το σχέδιο δεν εφαρμοστεί.

Οι χώρες θα πρέπει να προσδιορίζουν κατηγορίες προστατευόμενων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και να δικαιολογούν την ένταξή τους με βάση λόγους δημόσιας ασφάλειας, υγείας, προσωπικής ευπάθειας ή κινδύνου σοβαρής βλάβης.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η προειδοποίηση θα επέτρεπε την επιβολή μειώσεων στην κατανάλωση μέσω μέσων της αγοράς, την ενεργοποίηση μηχανισμών συγκέντρωσης ζήτησης και την υιοθέτηση έκτακτων μέτρων αποθήκευσης . Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους τους, να ενημερώνουν τις αναλύσεις τους κάθε δύο χρόνια και να θεσπίζουν μηχανισμούς συνεργασίας με τις εθνικές αρχές ασφάλειας και άμυνας.

Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να διεξάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις κινδύνου και να δημιουργήσει αποθέματα ανταλλακτικών για ενεργειακές υποδομές . Αυτά τα μέτρα θα διευρύνουν την ετοιμότητα πέρα ​​από τη διαθεσιμότητα καυσίμων και την παραγωγική ικανότητα, ενσωματώνοντας την ικανότητα επισκευής κατεστραμμένου εξοπλισμού και αποκατάστασης λειτουργίας.

Η ΕΕ θα καταρτίσει έναν ευρωπαϊκό κατάλογο βασικών εξαρτημάτων, ενσωματώνοντας πληροφορίες από τους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με τα αποθέματά τους. Προβλέπονται επίσης κοινά περιφερειακά αποθέματα για τον μετριασμό των διακοπών.

πηγή: naftemporiki.gr

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