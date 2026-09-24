Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο μέθη, προποφόλη και νέα μαρτυρία κατόπιν αιτήματος της οικογένειας

Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά να οριστεί τεχνικός σύμβουλος για την παρακολούθηση των τοξικολογικών εξετάσεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του ενημερώθηκαν ότι η ολοκλήρωση των εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και δύο μήνες.





Για τον λόγο αυτό ζητούν να υπάρχει ειδικός εκπρόσωπός τους στη διαδικασία, ώστε να παρακολουθεί τα στάδια των ελέγχων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή τους, χωρίς να επηρεαστεί η επιστημονική αξιολόγηση των ευρημάτων.

Παράλληλα, η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει την εξέταση ακόμη μίας εργαζόμενης του ιατρείου. Πρόκειται για νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο θεραπείας την ώρα της πλασμαφαίρεσης και, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ενδέχεται να είδε από κοντά τις ενέργειες της γιατρού και όσα ακολούθησαν την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή.





Η αναφορά σε μέθη και προποφόλη



Ιδιαίτερο βάρος αποκτά, την ίδια ώρα, η κατάθεση μίας από τις γραμματείς του ιατρείου.





Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας περιέγραψε στον ανακριτή όσα συνέβησαν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να μην αισθάνεται καλά κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Φέρεται, μάλιστα, να επιβεβαίωσε ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης, αναφέροντας πως άκουσε να λέγονται οι λέξεις «μέθη» και «προποφόλη».

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό και αυστηρά ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον. Ωστόσο, η αναφορά μιας μάρτυρος ότι άκουσε το συγκεκριμένο όνομα δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η ουσία χορηγήθηκε πράγματι στον τραγουδιστή. Αυτό αναμένεται να διερευνηθεί μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων, των ιατρικών ευρημάτων και όλων των διαθέσιμων στοιχείων από το ιατρείο.

Στο μικροσκόπιο παραμένει και μήνυμα εργαζόμενης, στο οποίο φέρεται να αναγραφόταν ότι «η γιατρός του έδωσε μέθη». Οι Αρχές εξετάζουν αν το μήνυμα αντανακλούσε προσωπική αντίληψη, συζήτηση μεταξύ εργαζομένων ή πραγματικό περιστατικό που μπορεί να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.





Η μάνατζερ που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ



Στην υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και η κατάθεση της μάνατζερ καλλιτεχνών που βρέθηκε μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ήταν πρόσωπο του στενού επαγγελματικού του περιβάλλοντος, με το οποίο ο τραγουδιστής συνεργαζόταν για την προετοιμασία των εμφανίσεών του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος ο Μαζωνάκης φέρεται να είχε εντοπίσει τον υπνοθεραπευτή μέσω των κοινωνικών δικτύων και να ζήτησε από τη μάνατζέρ του να τον βρει.

Η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένη από τις εξελίξεις, καθώς ήταν παρούσα στη συνάντηση που προηγήθηκε της επίσκεψης του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.





Τα επόμενα βήματα



Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της ανάλυσης των ψηφιακών πειστηρίων και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Παράλληλα, αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων, μεταξύ άλλων από εργαζόμενους του ιατρείου και πρόσωπα που είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν και ποια ουσία χορηγήθηκε στον τραγουδιστή, σε ποιο χρονικό σημείο και υπό ποιες συνθήκες. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, οι αναφορές για μέθη ή προποφόλη παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης και όχι αποδεδειγμένο εύρημα.

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