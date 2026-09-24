ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος των Μουρνιών έως 10 Νοεμβρίου 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-ογ’/19.09.26, ΑΔΑ: ΨΔΡΤ46ΜΤΛΒ-Υ76), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 19.09.26 έως και τις 10.11.26, στην περιοχή Μουρνιές, από τη χ/θ 04+700 έως τη χ/θ 05+700, καθ’ ολη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων και διεξαγωγή της κυκλοφορίας εναλλάξ ανά ρεύμα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

(εικόνα αρχείου)

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