Πράσινο και λευκό χαρτί από τον Στρατό έρχεται στο Gov.gr - Τι σημαίνει

Χιλιάδες φύλλα πορείας στέλνονται τις τελευταίες ημέρες και το γεγονός πως η ειδοποίηση και το έγγραφο φτάνει πλέον ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr στα κινητά χιλιάδων νεαρών σε αυτή την συγκυρία με τα ελληνοτουρκικά έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς.

Στρατιωτική πηγή που ρωτήθηκε σχετικά από τα ΝΕΑ επιβεβαίωσε ότι όντως στέλνονται αυτή την περίοδο χιλιάδες Ειδικά Φύλλα Πορείας (ΕΦΠ) σε Εφέδρους αλλά πρόκειται απλά για μια διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασής τους, η οποία πραγματοποιείται λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από το νόμο για τους έφεδρους, καθώς και αλλαγών στους τόπους διαμονής τους, για προσωπικούς/επαγγελματικούς λόγους.

«Η διαφορά με τις προηγούμενες ενημερώσεις είναι η ευρεία χρήση της πλατφόρμας Gov.gr, ενώ μέχρι τώρα τα ειδοποιητήρια αποστέλλονταν στο σύνολό τους μέσω των ΕΛΤΑ.

Η νέα μέθοδος αποστολής/ενημέρωσης συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επιφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς περιορίζονται εκτυπώσεις με υψηλό κόστος αναλώσιμων υλικών, ενώ μηδενίζεται και το κόστος αποστολής τους».

Η ίδια πηγή τονίζει ότι το ΕΦΠ χρώματος πράσινου σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος, ενώ οι αποδέκτες με λευκό ΕΦΠ είναι διαθέσιμοι για μελλοντική αξιοποίηση όπου και όταν απαιτηθεί. Για τον παραπάνω διαχωρισμό λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η ειδικότητα και η κατάσταση της υγείας του κάθε έφεδρου.

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει η μητέρα της – Καταγγέλλει παρατυπίες στο Εφετείο

Συνελήφθη αστυνομικός που επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες με το αζημίωτο -Ζητούσε μέχρι 700 ευρώ