Στα Ανώγεια η 23η Θερινή Ακαδημία της Euracademy

Στα Ανώγεια φιλοξενήθηκε από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 η 23η Θερινή Ακαδημία της Euracademy, με θέμα: «Protected Areas: Opportunities and Challenges for Sustainable Rural Development» - «Προστατευόμενες Περιοχές: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη».

Η 23η Θερινή Ακαδημία πραγματοποιήθηκε στα Ανώγεια σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων και το Διαδημοτικό Δίκτυο Ιδαίον – Γεωπάρκο Ψηλορείτη με τη συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών, στελεχών της αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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Η φετινή Ακαδημία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Michael Dower και επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών και ορεινών περιοχών.

Η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με χαιρετισμούς από την Πρόεδρο της Euracademy Φούλη Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργο Αλεξάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις των προστατευόμενων περιοχών.

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Δήμο Ανωγείων που φιλοξένησε την 23η Θερινή Ακαδημία της Euracademy. Τα Ανώγεια και ο Ψηλορείτης αποτελούν έναν τόπο όπου η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των ανθρώπων, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την παράδοση και την ανάγκη δημιουργίας νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Η συζήτηση για τις προστατευόμενες περιοχές αφορά ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Αφορά τη δυνατότητά τους να παραμένουν ζωντανές, παραγωγικές και δημιουργικές. Η φιλοξενία της Θερινής Ακαδημίας αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τα Ανώγεια να συμμετέχουν σε έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό διάλογο, να παρουσιάσουν την εμπειρία και τις προκλήσεις του τόπου μας και να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες.

Θέλουμε τα Ανώγεια και ο Ψηλορείτης να αποτελέσουν έναν χώρο όπου η προστασία, η παραγωγή, ο πολιτισμός και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν.

Ελπίζουμε οι εργασίες της 23ης Θερινής Ακαδημίας να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, ιδέες και προτάσεις που μπορούν να μετατραπούν σε πράξη».

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