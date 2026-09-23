Πράγματα που οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν εξηγούν!

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων διατηρεί την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό της - ακόμα και όταν όλα γύρω της την αμφισβητούν - και δεν επηρεάζεται από την άποψη τρίτων.







Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του επικοινωνούμε τις ανάγκες και τις επιλογές μας και του αισθανόμαστε ότι πρέπει διαρκώς να δικαιολογούμε τις σκέψεις, πράξεις ή αποφάσεις μας. Με το να φοβόμαστε μήπως παρεξηγηθούμε, απογοητεύσουμε κάποιον ή απλώς φανεί ότι «δεν είμαστε αρκετοί για κάτι», καταλήγουμε συχνά να εξηγούμε υπερβολικά ακόμη και τις πιο απλές αποφάσεις που έχουμε λάβει για τη ζωή μας. Σε αυτή την κατηγορία, ωστόσο, δεν ανήκουν οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση.

Το να εκτιμάς, σέβεσαι, αγαπάς και φροντίζεις τον εαυτό σου εξαρτάται 100% από εσένα. Οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει φυσικά, ότι δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους ή ότι αποφεύγουν να ακούσουν μια κριτική. Απλώς δεν αισθάνονται - δικαίως - ότι χρειάζεται κάθε τους «όχι», κάθε συναίσθημα ή κάθε προσωπική επιλογή να συνοδεύεται από μια απολογία. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορούμε όλοι σιγά - σιγά να καλλιεργήσουμε.







1. Τα όριά τους - χωρίς ενοχές



Το να πεις «δεν μπορώ να έρθω» δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουν δέκα λόγοι για να γίνει η απόφασή σου αποδεκτή. Οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση γνωρίζουν ότι τα όρια δεν είναι αγένεια ούτε εγωισμός. Μπορούν να αρνηθούν μια έξοδο, μια πρόσκληση ή μια υποχρέωση χωρίς να νιώθουν ότι χρωστούν εξηγήσεις. Ξέρουν, επίσης, ότι το να χρειάζονται χρόνο για τον εαυτό τους, είναι από μόνος του ένας επαρκής λόγος.

2. Το ότι δεν μπορούν να ικανοποιούν τους πάντες



Οι άνθρωποι με υγιή αυτοεκτίμηση δεν προσπαθούν διαρκώς να είναι αρεστοί σε όλους. Φυσικά και νοιάζονται αν κάποιος στενοχωρηθεί, όμως δεν θεωρούν προσωπική αποτυχία κάθε δυσαρέσκεια των άλλων. Μπορούν να πουν «όχι» στους γονείς, στους φίλους, στους συναδέλφους ή στον σύντροφό τους χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να αποδείξουν πως είναι «καλοί άνθρωποι».







3. Το ότι δεν απαντούν αμέσως



Ένα μήνυμα στο WhatsApp ή στο Instagram δεν απαιτεί υποχρεωτικά άμεση απάντηση. Κάποιος μπορεί να εργάζεται, να φροντίζει το παιδί του, να βρίσκεται με την οικογένειά του ή απλώς να θέλει λίγες ώρες χωρίς κινητό. Η ισχυρή αυτοεκτίμηση επιτρέπει στους ανθρώπους να μην αισθάνονται διαρκώς διαθέσιμοι. Δεν χρειάζεται να γράψουν «συγγνώμη που άργησα» και να εξηγήσουν πού βρίσκονταν. Η καθυστέρηση στην απάντηση δεν σημαίνει αδιαφορία.

4. Τα συναισθήματά τους



Δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις μια ολόκληρη «δικογραφία» για να δικαιολογήσεις το γεγονός ότι πληγώθηκες. Οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση μπορούν να πουν «αυτό με ενόχλησε», «στενοχωρήθηκα» ή «δεν ένιωσα καλά με αυτό που έγινε» χωρίς να φοβούνται ότι πρέπει πρώτα να αποδείξουν πως έχουν δίκιο. Αναγνωρίζουν ότι τα συναισθήματά τους είναι πραγματικά, ακόμη κι όταν κάποιος άλλος μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά.







5. Το ότι χρειάζονται βοήθεια



Το να ζητήσεις βοήθεια δεν ακυρώνει την ανεξαρτησία σου. Αντίθετα, συχνά δείχνει ότι γνωρίζεις τα όριά σου. Ένας άνθρωπος με ισχυρή αυτοεκτίμηση μπορεί να ζητήσει από έναν φίλο να τον στηρίξει, από έναν συνάδελφο να τον βοηθήσει στη δουλειά ή από την οικογένειά του να αναλάβει κάτι. Δεν αισθάνεται ότι πρέπει πρώτα να εξηγήσει πόσα έχει ήδη προσπαθήσει ή να αποδείξει ότι «θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του».

6. Τα πράγματα για τα οποία είναι περήφανοι



Πόσες φορές έχουμε δεχτεί ένα «μπράβο» και απαντήσαμε αμέσως «έλα μωρέ, τίποτα δεν έκανα»; Η ισχυρή αυτοεκτίμηση επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αναγνωρίζει την προσπάθεια και την επιτυχία του χωρίς να τη μικραίνει για να μη φανεί υπερόπτης. Μια προαγωγή, ένα πτυχίο, ένα προσωπικό επίτευγμα ή μια δύσκολη περίοδος που κατάφερε να ξεπεράσει αξίζουν να αναγνωριστούν. Ένα απλό «ευχαριστώ» αρκεί.

7. Το ότι επέλεξαν να απομακρυνθούν από μια σχέση



Δεν χρειάζεται να πείσεις τους πάντες ότι είχες «αρκετά καλό λόγο» για να φύγεις από μια σχέση που δεν σου έκανε καλό. Οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση αναγνωρίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν γνώμη, να επανεξετάσουν μια κατάσταση και να επιλέξουν διαφορετικό δρόμο. Το ίδιο ισχύει για μια δουλειά, έναν κοινωνικό κύκλο ή έναν τρόπο ζωής. Ακούνε τις απόψεις των άλλων, αλλά δεν τους παραχωρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τη ζωή τους.

Πηγή: jenny.gr

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