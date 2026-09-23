Κρήτη: Στο μικροσκόπιο δέκα υποθέσεις γιατρών για πρακτικές υγείας

Περισσότερες υποθέσεις που αφορούν πρακτικές στον χώρο της υγείας, της αισθητικής και των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης, μετά και τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση της συνταξιούχου οδοντιάτρου στο Ηράκλειο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της εισαγγελικής διερεύνησης, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ενώ εξετάζεται εάν ορισμένες από τις δραστηριότητες που διαφημίζονται συνιστούν ιατρικές πράξεις.

Στο Ηράκλειο, στο επίκεντρο βρίσκεται η δραστηριότητα της συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία εμφανίζεται διαδικτυακά να παρέχει μεταξύ άλλων βιοσυντονισμό και υδροθεραπεία παχέος εντέρου, ενώ προβάλλονται και μέθοδοι όπως ο χρονοβελονισμός και η λεγόμενη «ιονική αποτοξίνωση». Η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις και ότι οι υπηρεσίες που παρέχει δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Παράλληλα, άλλες υποθέσεις έχουν καταγραφεί σε Ρέθυμνο και Χανιά. Στο Ρέθυμνο, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία μετά τον εντοπισμό διαδικτυακού υλικού που φέρεται να έδειχνε χορήγηση βιταμινών ενδοφλέβια σε ιδιωτικό ιατρείο, με τον γιατρό να έχει στη συνέχεια διακόψει τη συγκεκριμένη πρακτική.

Στα Χανιά, ερευνώνται καταγγελίες για ενέσιμες αισθητικές πράξεις από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη ιατρική ιδιότητα, ενώ έχει καταγγελθεί ακόμη και περίπτωση κτηνιάτρου που φέρεται να παρείχε botox.Οι έλεγχοι, πάντως, δεν περιορίζονται σε μία μόνο υπόθεση.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι εξετάζουν καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας χώρων, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και το είδος των πράξεων που πραγματοποιούνται, με το ζήτημα να έχει πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση και οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που θα κρίνουν εάν προκύπτουν παραβάσεις ή άσκηση πράξεων που απαιτούν συγκεκριμένη ιατρική ιδιότητα.

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