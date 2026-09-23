Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο «6ος Ροδάνθειος Δρόμος 2026»

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Ο Εξωραϊστικός – Αναπτυξιακός & Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου (Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η.), με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας διοργανώνουν τον «6ο Ροδάνθειο Δρόμο 2026», στη μνήμη της Σπετσωτάκη Ροδούλας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και περιλαμβάνει δύο αγώνες, έναν δρόμο 1.000 μέτρων και έναν δρόμο 5.000 μέτρων σε ανώμαλο έδαφος.

Ο ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ έχει πλέον γίνει ένας θεσμός που αγαπήθηκε τόσο στο προάστιο μας αλλά και όλη την Κρήτη, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερους συμμετέχοντες. Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να μετατρέψουν έναν αγώνα δρόμου σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και συνύπαρξης.

Όσοι & όσες θέλουν να βοηθήσουν ως εθελοντές μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ 6977 943733 ή στο [email protected]

Οι εγγραφές είναι δωρεάν & θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:

https://atpro.gr/register/6os-rodantheios-dromos-2026

Η παραλαβή του υλικού συμμετοχής θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των αγώνων, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου, στη συμβολή των οδών Ταντάλου και Γαζίου (Άγιος Ιωάννης Κνωσού), από τις 10:00 έως τις 13:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00.

Η Πρόληψη Σώζει Ζωές!

Στα πλαίσια του ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Ιωάννου προσφέρει τη δυνατότητα για δωρεάν μαστογραφίες, η οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Τηλέφωνα για συμμετοχή: Πρωινές ώρες: 6983881275 - Απογευματινές ώρες: 6939230545

Η μαστογραφία δεν είναι απλώς μια εξέταση, είναι μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας.

Ο καρκίνος του μαστού όταν διαγνωστεί έγκαιρα θεραπεύεται.

Ας θυμηθούμε πως η πρόληψη είναι η πιο δυνατή μας ασπίδα.

Στηρίξτε και εσύ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για την υγεία των γυναικών.

Δήλωσε συμμετοχή για εσένα ή για κάποια που αγαπάς !