Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Διαφήμιζες κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις – Γύρνα στα νανογιλέκα»

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Σε καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προχώρησε με σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων, Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

Παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός «διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις» ως «ντίλερ συμφερόντων», ενώ ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το διέψευδε, απειλώντας μάλιστα με μηνύσεις.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας εμφανίζεται να μιλάει ο Ιωάννης Καλαϊτζής, διευθύνων σύμβουλος και επιστημονικός διευθυντής της NOTIA MEDIA CARE που διαφήμιζε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει καθαρά για «πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες».

ΑΔΩΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΝΑ ΣΤΑ ΝΑΝΟΓΙΛΕΚΑ . Παρε και τον Πατουλη να σε βοηθαει στις πωλησεις.Ξερει απο εταιρειες….



Υγ.Με αυτο το βιντεο κινειται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ο εισαγγελεας για παρανομες θεραπειες!!, αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση Πατούλη από την προεδρία του ΙΣΑ με ανακοίνωσή του πριν από δύο μέρες, μετά τις σχετικές αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη.

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