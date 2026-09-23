Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Διαφήμιζες κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις – Γύρνα στα νανογιλέκα»

Σε καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προχώρησε με σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων, Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.
Παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός «διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις» ως «ντίλερ συμφερόντων», ενώ ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το διέψευδε, απειλώντας μάλιστα με μηνύσεις.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας εμφανίζεται να μιλάει ο Ιωάννης Καλαϊτζής, διευθύνων σύμβουλος και επιστημονικός διευθυντής της NOTIA MEDIA CARE που διαφήμιζε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει καθαρά για «πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες».
ΑΔΩΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΝΑ ΣΤΑ ΝΑΝΟΓΙΛΕΚΑ . Παρε και τον Πατουλη να σε βοηθαει στις πωλησεις.Ξερει απο εταιρειες….
Υγ.Με αυτο το βιντεο κινειται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ο εισαγγελεας για παρανομες θεραπειες!!, αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δείτε την ανάρτηση:
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση Πατούλη από την προεδρία του ΙΣΑ με ανακοίνωσή του πριν από δύο μέρες, μετά τις σχετικές αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αλέξης Τσίπρας: Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα χωρίς καρτέλ
Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatargate
Μπακογιάννη: Βλέπω αλαζονεία σε κάποιους υπουργούς - Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν