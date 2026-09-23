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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Διαφήμιζες κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις – Γύρνα στα νανογιλέκα»

Πολάκης Γεωργιάδης
clock 10:12 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προχώρησε με σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων, Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

Παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός «διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις» ως «ντίλερ συμφερόντων», ενώ ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το διέψευδε, απειλώντας μάλιστα με μηνύσεις.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας εμφανίζεται να μιλάει ο Ιωάννης Καλαϊτζής, διευθύνων σύμβουλος και επιστημονικός διευθυντής της NOTIA MEDIA CARE που διαφήμιζε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει καθαρά για «πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες». 

ΑΔΩΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΝΑ ΣΤΑ ΝΑΝΟΓΙΛΕΚΑ . Παρε και τον Πατουλη να σε βοηθαει στις πωλησεις.Ξερει απο εταιρειες….

Υγ.Με αυτο το βιντεο κινειται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ο εισαγγελεας για παρανομες θεραπειες!!, αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση Πατούλη από την προεδρία του ΙΣΑ με ανακοίνωσή του πριν από δύο μέρες, μετά τις σχετικές αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. 

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Πάυλος Πολάκης Άδωνις Γεωργιάδης
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