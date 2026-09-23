ΟΣΔΕ 2026: Τι αλλάζει στις δηλώσεις και πότε έρχονται οι πληρωμές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το ΟΣΔΕ 2026, με χιλιάδες παραγωγούς να προσπαθούν να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους πριν από τις κρίσιμες προθεσμίες. Παρά τη βελτίωση της λειτουργίας της πλατφόρμας myAGRO, η πίεση στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων παραμένει μεγάλη, καθώς οι απαιτήσεις για δικαιολογητικά και η ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων μέσω Κτηματολογίου έχουν κάνει τη φετινή διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική.

Το Ε9 δεν επαρκεί πλέον ως μοναδικό στοιχείο για την οριστικοποίηση της αίτησης.Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεμπλοκάρουν οι δηλώσεις είχε, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει, η παρέμβαση της ΑΑΔΕ και του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, ενώ προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το πρόβλημα των επικαλύψεων και συμφωνήθηκε ως ελάχιστο όριο γεωχωρικής επικάλυψης το 55%, ρύθμιση που επιτρέπει να προχωρήσει μεγάλος αριθμός αιτήσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.Για τις πληρωμές, όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 31 Οκτωβρίου.

Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 16 Οκτωβρίου, η πληρωμή μεταφέρεται στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις προβλέπεται να εκκαθαριστούν έως τον Δεκέμβριο. Η τελική εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης τοποθετείται έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ τα τιμολόγια για τα οικολογικά σχήματα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, έντονος προβληματισμός υπάρχει στα ΚΥΔ για το νέο καθεστώς ελέγχων και τις ρήτρες συνυπευθυνότητας. Οι ιδιοκτήτες τους υποστηρίζουν ότι τα αυστηρότερα μέτρα αυξάνουν σημαντικά την ευθύνη των Κέντρων, καθώς λάθη ή περιπτώσεις τεχνητών συνθηκών ενίσχυσης μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε απώλεια της πιστοποίησής τους. Το ζήτημα τίθεται σήμερα στο επίκεντρο έκτακτης διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

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