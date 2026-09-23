Ηράκλειο: Ξεκινούν οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές από την Δημοτική Αστυνομία

Ξεκινούν από τη Δημοτική Αστυνομία, στο πλαίσιο της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών Δημοτικού με τίτλο «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής.

Κάθε εβδομάδα, μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ηρακλείου, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους και το έμπειρο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, πραγματοποιούν εξορμήσεις στους δρόμους της πόλης και ενημερώνονται για σημαντικά ζητήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα παιδιά αναπτύσσουν χρήσιμες συμπεριφορές και δεξιότητες για την ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο, μαθαίνοντας για τη σωστή χρήση των διαβάσεων πεζών και των φωτεινών σηματοδοτών καθώς και για την αναγκαιότητα ύπαρξης των αναπηρικών θέσεων και ραμπών όπως και των οδεύσεων τυφλών. Στο τέλος, οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του Δημοτικού Αστυνομικού τοποθετώντας αντίγραφο παράβασης σε περιπτώσεις οχημάτων που εκείνοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε για ακόμα μια χρονιά τις βιωματικές ενημερωτικές δράσεις για τους μικρούς μας μαθητές οι οποίες πραγματοποιούνται από τα έμπειρα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας που στηρίζουν σταθερά αυτή την πρωτοβουλία. Καλούμε τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να λάβουν μέρος στις δράσεις όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και να αποκομίσουν με αυτό τον τρόπο σημαντικές γνώσεις γύρω από την οδική ασφάλεια».

Οι εξορμήσεις ξεκινούν από την πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζονται σε Δαίδαλου, Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού και σταματούν μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μήνα όπου και ολοκληρώνονται.

Οι δράσεις απευθύνονται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ηρακλείου και οι ενδιαφερόμενες Σχολικές Μονάδες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δημοτική Αστυνομία στο 2813409505 τις εργάσιμες ώρες και μέρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δομή στους Αθανάτους: Οι κάτοικοι αποφάσισαν επ' αόριστον αποκλεισμό της Ηρακλείου - Μοιρών

Κρήτη: Ήπιε και άρχισε να την χτυπά άγρια στο πρόσωπο

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα συνταξιούχος οδοντίατρος για «ολιστικές» θεραπείες











