Δομή στους Αθανάτους: Οι κάτοικοι αποφάσισαν επ' αόριστον αποκλεισμό της Ηρακλείου - Μοιρών

Επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Μοιρών, στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο σημείο.

Ο αποκλεισμός αφορά το 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Μοιρών και, σύμφωνα με την ανακοίνωση των κατοίκων, θα συνεχιστεί μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Η απόφαση ελήφθη μετά τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για το μοναδικό πλέον μέσο πίεσης που τους έχει απομείνει, μαζί με τη νομική οδό, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα περιθώρια διαλόγου. Παράλληλα, στρέφουν τα πυρά τους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καταγγέλλοντας ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις ούτε προτάθηκε εναλλακτική λύση για τη διαχείριση του ζητήματος.

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Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν αποτυχημένη τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, η οποία είχε ως αντικείμενο τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής στο Ηράκλειο και επικρίνουν τη στάση των δημάρχων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση ούτε συγκεκριμένη πρόταση που να μπορεί να ανατρέψει τον σχεδιασμό.

Η ανακοίνωση των κατοίκων:

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ! Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο του δρόμου!!! Είναι το μοναδικό μέσο πίεσης μαζί με τη νομική οδό όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαντληθεί! Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση και τη πλήρη αδιαφορία της τοπικής διοίκησης για δίκαιη λύση για το μεταναστευτικό, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τη διαμαρτυρία με κλείσιμο του δρόμου στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου–Μοιρών(αποθήκες Σκουλούδη).

Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι να ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ η δημιουργία ΔΟΜΗΣ στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Η χθεσινή προγραματισμένη τηλεδιάσκεψη στέφθηκε με πλήρη ΑΠΟΤΥΧΙΑ! Οι δήμαρχοι έδωσαν βροντερό παρόν στην ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ!

Οι κάτοικοι ζητούμε από τους αρμόδιους συγκεκριμένη λύση και σαφείς απαντήσεις!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ!

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