Ηράκλειο: Έκλεισαν τον δρόμο προς Μοίρες για τη δομή μεταναστών - Το αδιαχώρητο στα Σταυράκια

Σε πλήρη αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου κοντά στους Αθανάτους, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι κάτοικοι και οι φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Η κινητοποίηση, η οποία αποτελεί συνέχεια των δυναμικών αντιδράσεων των τελευταίων μηνών, προκάλεσε έμφραγμα στο οδικό δίκτυο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ' εμποδίων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα ανάγκασε την Τροχαία να προχωρήσει σε εκτροπές, διοχετεύοντας τον τεράστιο όγκο των οχημάτων και των φορτηγών μέσα από το επαρχιακό δίκτυο. Σημειώθηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στο χωριό Σταυράκια, καθώς οι στενοί δρόμοι του οικισμού είναι αδύνατον να απορροφήσουν την κίνηση της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να δοκιμάζονται οι αντοχές των οδηγών.

Στο επίκεντρο οι αποθήκες «Σκουλούδη»

Αιτία του νέου ξεσηκωμού είναι η σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Όπως καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες κινητοποιήσεων χωρίς να έχουν λάβει καμία επίσημη απάντηση ή δέσμευση, την ίδια ώρα που οι προπαρασκευαστικές εργασίες στο σημείο συνεχίζονται κανονικά.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ζητώντας από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να παρουσιάσουν άμεσα μια εναλλακτική πρόταση χωροθέτησης, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει.

Να σημειωθεί πως η σημερινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος και το ασφυκτικό τελεσίγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η πλειοψηφία των δημάρχων του νησιού δεν έλαβε μέρος, υποβαθμίζοντας τη συζήτηση σε μια διαδικασία χωρίς ουσία.

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