Η σοκαριστική στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει φώκια: «Αν άπλωνα το χέρι μου θα τον άγγιζα» (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Γκρέιτ Πόιντ, στο νησί Νάντακετ της Μασαχουσέτης, όταν ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας επιτέθηκε σε φώκια σε απόσταση λίγων μέτρων από την ακτή.

Η επίθεση έγινε περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής και καταγράφηκε σε βίντεο από την Κάρι Ντρέιτον, η οποία βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύντροφό της. Το ζευγάρι είδε αρχικά τη φώκια να βγαίνει βιαστικά από το νερό και λίγο αργότερα αντιλήφθηκε τα πτερύγια του καρχαρία.

Στο βίντεο φαίνεται ο θηρευτής να επιτίθεται στη φώκια, ενώ μια δεύτερη φώκια παρακολουθεί από την παραλία. Η Ντρέιτον δήλωσε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε τόσο κοντά, ώστε «θα μπορούσα να έχω απλώσει το χέρι μου και να το αγγίξω».

Παρά το σοκαριστικό θέαμα, ειδικοί που μίλησαν στο Boston.com εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί. Όπως εξήγησαν, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες περνούν τακτικά από το Νάντακετ και οι φώκιες που συγκεντρώνονται στην περιοχή του Γκρέιτ Πόιντ αποτελούν φυσική πηγή τροφής για τους θηρευτές.

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