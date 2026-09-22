Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Τραμπ -Να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ και στην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Τουρκίας–ΗΠΑ αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της άμυνας.

Μιλώντας στην εκδήλωση «100 χρόνια φιλίας: Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Αμερικανό ομόλογό του «πολύτιμο φίλο».

«Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου μας με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές των δύο ηγετών, υποστήριξε ότι «επιβεβαίωσαν, ενίσχυσαν και έδωσαν νέα πνοή στις βαθιές συμμαχικές σχέσεις» Τουρκίας και ΗΠΑ.

«Να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αμυντική συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας», ανέφερε.

Ο Ερντογάν στάθηκε και στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, λέγοντας ότι οι ετήσιες εξαγωγές έχουν ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια, από 248 εκατ. δολάρια πριν από δύο δεκαετίες.

«Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε ανάμεσα στις 10 κορυφαίες χώρες του κόσμου στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας», είπε.

Στόχος τα 100 δισ. δολάρια στο εμπόριο

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 38 δισ. δολάρια το 2025 και έφτασε τα 28 δισ. δολάρια στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026.

«Θεωρώ τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας πέρα από την άμυνα.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας με την Αμερική στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, του LNG, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας», σημείωσε.

«Η Τουρκία δεν έχει αφήσει ποτέ όσους την εμπιστεύτηκαν»

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν παρουσίασε επίσης τις οικονομικές επιδόσεις της Τουρκίας και κάλεσε αμερικανικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στη χώρα.

«Η Τουρκία δεν έχει αφήσει ποτέ όσους την εμπιστεύτηκαν», ανέφερε.

Αναφέρθηκε ακόμη στους δεσμούς της Τουρκίας με τη Συρία, το Ιράκ, τον Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνοντας:

«Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με πολλές περιοχές που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες, από τη Συρία και το Ιράκ έως τον Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική. Αξιοποιούμε αυτούς τους δεσμούς με την προσέγγιση του αμοιβαίου οφέλους».

Κλείνοντας, εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Άγκυρας–Ουάσινγκτον.

«Ευχόμαστε οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής και το δίκαιο της συμμαχίας μας να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στη δεύτερη εκατονταετία των διπλωματικών μας σχέσεων», δήλωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηγουμενίτσα: Έτσι έγινε η νέα γυναικοκτονία – Με πλούσιο ιστορικό συλλήψεων ο δράστης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σοκ στην αγορά με άνοδο 177% σε έναν χρόνο – Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατώρα!

Ηράκλειο: Νέος εντοπισμός μεταναστών - Διασώθηκαν 37 αλλοδαποί