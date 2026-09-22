Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τραυματίστηκαν μαθητές (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/09) στην Τουρκία, έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στην επαρχία της Μανίσα, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 μαθητών.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 π.μ. στη συνοικία Αλμπαϊράκ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ αδιακρίτως έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο «İnci Üzmez».

SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da yaşanan olaya ilişkin olay yerinden gelen ilk görüntüler. https://t.co/Ahkifts7Ts — BPT (@bpthaber) September 22, 2026

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε πανικό, με την αναφορά για ένοπλο να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στο σημείο: Γονείς έσπευσαν στο σχολείο προσπαθώντας να φτάσουν στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν συμπλοκές μεταξύ του πλήθους και των αστυνομικών που είχαν εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας γύρω από την περίμετρο του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ηρεμήσει τους ανήσυχους γονείς.

Manisa’da okula düzenlenen silahlı saldırının ardından veliler okula geldi. — Okula gelen velileri, kolluk kuvvetleri sakinleştirmeye çalışıyor. https://t.co/UemY3OnaQF — BPT (@bpthaber) September 22, 2026

«Αναφέρθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο İnci Üzmez της περιοχής Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στάλθηκαν στο σημείο αστυνομικές και ιατρικές ομάδες, ενώ οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται. Θα παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες στο κοινό για τις εξελίξεις», ανέφερε σε δήλωσή της στο X η Κυβερνήτης της Μανίσα.

Σε βίντεο ο δράστης διακρίνεται από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί ατάραχος από το σημείο.

#SONDAKİKA | Manisa Turgutlu’daki okul saldırısında, saldırgan olduğu değerlendirilen kişinin olay öncesi ve sonrasına ait görüntüleri ortaya çıktı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. #Manisa #Turgutlu #SonDakika #OkulSaldırısı https://t.co/RxROE5zQkt — İdris Yılmaz (@idrisylmz65) September 22, 2026

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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