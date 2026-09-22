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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τραυματίστηκαν μαθητές (βίντεο)

τουρκία σχολείο πυροβολισμοί
clock 10:06 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/09) στην Τουρκία, έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στην επαρχία της Μανίσα, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 μαθητών.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 π.μ. στη συνοικία Αλμπαϊράκ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ αδιακρίτως έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο «İnci Üzmez».

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε πανικό, με την αναφορά για ένοπλο να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στο σημείο: Γονείς έσπευσαν στο σχολείο προσπαθώντας να φτάσουν στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν συμπλοκές μεταξύ του πλήθους και των αστυνομικών που είχαν εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας γύρω από την περίμετρο του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ηρεμήσει τους ανήσυχους γονείς.

«Αναφέρθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο İnci Üzmez της περιοχής Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στάλθηκαν στο σημείο αστυνομικές και ιατρικές ομάδες, ενώ οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται. Θα παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες στο κοινό για τις εξελίξεις», ανέφερε σε δήλωσή της στο X η Κυβερνήτης της Μανίσα.

Σε βίντεο ο δράστης διακρίνεται από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί ατάραχος από το σημείο. 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 

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