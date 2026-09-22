Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι διαγράφονται

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Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος (ΚΟΤ).

Διευκρινίζεται πως, οι εν ενεργεία δικαιούχοι που δεν θα προβούν στην εν λόγω ενέργεια κινδυνεύουν να χάσουν αυτομάτως την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα που φτάνει έως και το 70%. Η υποβολή αιτήσεων των πολιτών γίνεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε



Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής

1.Οι κατηγορίες του ΚΟΤ

Οι κατηγορίες του ΚΟΤ είναι οι εξής:

ΚΟΤ Α,



ΚΟΤ Β



και ΚΟΤ Γ.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει άλλη μια κατηγορία του ΚΟΤ η λεγόμενη «ευάλωτοι πελάτες». Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πολίτες ηλικίας άνω των 70 ετών αλλά και άτομα που έχουν προβλήματα μηχανικής υποστήριξης και που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες του ΚΟΤ.

2. Ο ΕΝΦΙΑ του 2026

Η ΗΔΙΚΑ ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με διαθέσιμα φορολογικά και περιουσιακά δεδομένα.

Μάλιστα οι πολίτες πουυπέβαλαν αίτηση από τις 25 Ιουλίου 2026, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, και είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2025, τότε μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν στην υποβολή νέας αίτησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο έλεγχος της περιουσιακή τους κατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026.

3. Οι αιτήσεις

Μόλις ο ενδιαφερόμενος εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μετά θα πρέπει να επιβεβαιώσει τον ΑΜΚΑ του και να συναινέσει στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων.

Μετά επιλέγει την κατηγορία ΚΟΤ στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και συμπληρώνει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του.

Εάν απαιτείται η συγκατάθεση άλλων ενήλικων μελών του νοικοκυριού, τότε αυτή πρέπει να δοθεί ηλεκτρονικά, μέσω των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Αφού γίνει η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, μετά η πλατφόρμα ενημερώνει αυτομάτως τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια ένταξης.

Για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα πρέπει να γίνει η οριστική υποβολή της αίτησης.

4.Τα στοιχεία

Για την αίτηση του ΚΟΤ ζητούνται μεταξύ άλλων:

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,



τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας



ο ΑΦΜ του ενδιαφερομένου,



και ο ΑΦΜ του ή της συζύγου, όπου αυτό προβλέπεται.



Επιπρόσθετες πληροφορίες ζητούνται στις περιπτώσεις ατόμων που έχουν ανάγκη από μηχανική υποστήριξη.

Διευκρινίζεται πως δεν είναι ίδια διαδικασία για ένα νοικοκυριό, όπου διαμένουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, καθώς απαιτείται η ηλεκτρονική συναίνεσή τους μέσω TAXISnet.

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