Ηγουμενίτσα: Έτσι έγινε η νέα γυναικοκτονία – Με πλούσιο ιστορικό συλλήψεων ο δράστης

Την έλεγαν Πηνελόπη, ήταν 25 ετών, είχε πολλά όνειρα για τη ζωή της και από χθες τα ξημερώματα αποτελεί θύμα της 15ης γυναικοκτονίας για φέτος. Ο πρώην σύντροφός της τη δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές σε πάρκο στην Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, ενώ εκ των υστέρων μίλησε για «οικονομικές διαφορές». Τα κίνητρα λίγη σημασία έχουν αφού για άλλη μια φορά βλέπουμε μια γυναικοκτονία να τελείται με την αντίληψη της γυναίκας-κτήμα που ασπάζονται κάποιοι, την ώρα που οι κρατικοί θεσμοί παρακολουθούν, υπόσχονται προστασία των γυναικών και στη συνέχεια επιστρέφουν στα ίδια λες και δεν συμβαίνει τίποτα.

Το ερώτημα πότε θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος των γυναικοκτονιών παραμένει δυστυχώς ρητορικό όσο το επίσημο κράτος και η κυβέρνηση δεν προχωρούν ουσιαστικά σε κανένα βήμα για την αναγνώριση ενός κοινωνικού πλέον προβλήματος, πέρα από την ανακοίνωση διάφορων αστυνομικών μέτρων, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» σε παραβάτες αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, που συχνά μένουν σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι ουσίας.

Πώς έγινε η γυναικοκτονία

Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο πάρκο ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας όπου, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή για τα γεγονότα, ο 27χρονος κατηγορούμενος δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές την 25χρονη, που κατέληξε αιμόφυρτη λίγο αργότερα. Μάλιστα, είχε έρθει από την Αθήνα για να τη βρει καθώς είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απόφασή του φαίνεται προμελετημένη καθώς ήταν οπλισμένος με μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε στις έρευνες που ακολούθησαν.

Ο 27χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, φέρεται μάλιστα να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές σκηνοθετώντας ληστεία και μιλώντας στην Αμεση Δράση για επίθεση με μαχαίρια από τέσσερα άτομα, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν εξαρχής τις αντιφάσεις στην κατάθεσή του και θεωρούν ότι προσπάθησε ξεκάθαρα να αυτοτραυματιστεί ή και να αυτοκτονήσει – και οπωσδήποτε να παραπλανήσει τις Αρχές. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκέστηκε να αιτιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του με το εξοργιστικό «τσακωθήκαμε και θόλωσα…», αναφέροντας ότι η γυναίκα τού χρωστούσε 2.000 ευρώ.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται πλέον οι σχέσεις και το περιβάλλον της 25χρονης. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει καταγεγραμμένη καταγγελία της σε βάρος του 27χρονου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικές υποθέσεις.

Το 2012 είχε συλληφθεί ως ανήλικος για επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ, ενώ το 2016 είχε συλληφθεί για μικροκλοπές. Το 2018 είχε εντοπιστεί στην κατοχή του μαχαίρι και βεγγαλικά, ενώ το 2022 είχε καταγραφεί νέα σύλληψή του για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων.

Συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα

Με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου.

Στο κάλεσμά της αναφέρει ότι στόχος είναι να αναδειχθεί η ανάγκη αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και να μην αντιμετωπίζονται τα θύματα ως απλοί αριθμοί.

Την ίδια ώρα, φεμινιστικές συλλογικότητες επισημαίνουν ότι τέτοιες υποθέσεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «εγκλήματα πάθους», αλλά ως περιστατικά βίας και ελέγχου σε βάρος των γυναικών.

Η παρέμβαση της Έλενας Ακρίτα

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Έλενα Ακρίτα, η οποία, σε ανάρτησή της, άσκησε κριτική στην επαναλαμβανόμενη καταδίκη τέτοιων περιστατικών χωρίς, όπως υποστηρίζει, να ακολουθούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

Η ίδια καλεί κόμματα, οργανώσεις, σωματεία και συλλογικότητες να αναλάβουν δράση και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική αντίδραση δεν πρέπει να περιορίζεται σε ανακοινώσεις και καταδίκες.

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