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ΚΟΣΜΟΣ

Πλαφόν στα καύσιμα και φορολόγηση διυλιστηρίων επιστρατεύει η Τσεχία

καύσιμα
clock 07:20 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δραστικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του εκρηκτικού κύματος ακρίβειας στην ενέργεια έλαβε η κυβέρνηση της Τσεχίας. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η Πράγα προχωρά στην επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στα καύσιμα, ενώ παράλληλα επιβάλλει έκτακτη φορολόγηση στα έσοδα των διυλιστηρίων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι λιανικές τιμές των καυσίμων στη χώρα συνεχίζουν την ανεξέλεγκτη ανοδική τους πορεία, προκαλώντας έντονη ασφυξία στους καταναλωτές. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιμάκωση των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στη διεθνή αγορά πετρελαίου, αναγκάζοντας την τσεχική κυβέρνηση να παρεμβεί δυναμικά για την προστασία των νοικοκυριών.



Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Οι τιμές των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, φθάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη λόγω των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Η υπουργός Οικονομικών Αλένα Σιλέροβα δήλωσε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την επαναφορά του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου. Διευκρίνισε πως το υπουργείο θα καθορίζει σε καθημερινή βάση τις ανώτατες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Τον Αύγουστο, η μέση τιμή στην αντλία κυμάνθηκε στις 44,21 κορόνες (1,82 ευρώ) ανά λίτρο, έναντι 34,49 κορόνων (1,42 ευρώ) που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τον φορέα παρακολούθησης CCS.

Η τσεχική κυβέρνηση θα επιβάλει επίσης προσωρινό φόρο στα διυλιστήρια, στοχεύοντας τα υπερκέρδη των εταιρειών από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, δήλωσε η Σιλέροβα σε δημοσιογράφους.

Αρκετές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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