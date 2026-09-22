«Trump TV»: Ο Τραμπ απάντησε στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι

Ο Λευκός Οίκος εγκαινίασε τη δική του εικοσιτετράωρη ψηφιακή πλατφόρμα, «Trump TV: The Essentials Station», η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρώνοντας τις «σημαντικότερες στιγμές» της δράσης της κυβέρνησής του «σε ένα σημείο».

Η νέα υπηρεσία έρχεται μετά την απόφαση πέντε τηλεοπτικών δικτύων (ABC, CBS, CNN, NBC αλλά και το Fox Νews) να αναστείλουν την τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου σε ένδειξη συμπαράστασης στον αποκλεισμό που επέβαλε ο Τραμπ σε CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο.

IT'S LIVE. 📺🦅 TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place. Not every big moment has made it on your tv, now it can. 📲 https://t.co/3KwWkBZ69m https://t.co/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Το πρώτο βίντεο που μεταδόθηκε αφορούσε μια ομιλία του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε στο Όρος Ράσμορ στις 3 Ιουλίου.

Ο αναπληρωτής βοηθός του Αμερικανού προέδρου, Κέιλαν Ντορ, χαρακτήρισε το κανάλι στο X ως «ζωντανή μετάδοση των κορυφαίων στιγμών της κυβέρνησης, χωρίς φίλτρα».

Η αντιπαράθεση με τα αμερικανικά μέσα



Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κλιμακούμενη αντιπαράθεση του Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχει διαταράξει το παραδοσιακό σύστημα κοινής τηλεοπτικής κάλυψης των κινήσεων του Αμερικανού προέδρου.

Τη Δευτέρα, το CNN, το MSNBC και το Politico κατέθεσαν αγωγή κατά του Λευκού Οίκου, αμφισβητώντας τον αποκλεισμό τους και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, ανακαλώντας την πρόσβασή τους λόγω του δημοσιογραφικού τους έργου.

Λίγες ώρες αργότερα, η δημοσιογραφική ομάδα του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων αντί να αντικαταστήσει το CNN στις προγραμματισμένες βάρδιες κάλυψης που της είχαν ανατεθεί. Η om;ada εναλλάσσει συνήθως την κάλυψη μεταξύ των δικτύων ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC, με το οπτικό υλικό να διανέμεται έπειτα στους υπόλοιπους ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Τραμπ την περασμένη Παρασκευή ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο στα δίκτυα CNN, MSNBC και στο Politico, επικαλούμενος την –κατά την άποψή του– δυσμενή και «ψευδή» κάλυψη των γεγονότων. Στη συνέχεια, απαγορεύτηκε σε δημοσιογράφους των τριών αυτών μέσων η πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε τη Δευτέρα, όταν το CNN επρόκειτο να αναλάβει την κοινή τηλεοπτική κάλυψη (pool coverage) του ταξιδιού του Τραμπ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αντί να αντικαταστήσουν το CNN, τα υπόλοιπα τηλεοπτικά δίκτυα ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν την κάλυψη. Αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε κοινή κάμερα των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων για την κάλυψη της αναχώρησης του Τραμπ για τη Νέα Υόρκη.

Ακολούθησαν πρωτοφανείς σκηνές όταν ο Τραμπ τέλεσε την τελετή εγκαινίων για ένα νέο ελικοδρόμιο στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Με την αναστολή της κάλυψης, ο Λευκός Οίκος βασίστηκε στο δικό του οπτικοακουστικό υλικό. Ο Τραμπ μίλησε για αρκετά λεπτά, αλλά τα λεγόμενά του δεν ακούγονταν λόγω του θορύβου από τους κινητήρες του ελικοπτέρου Marine One.

Ωστόσο, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του Λευκού Οίκου παρείχε πλάνα της εκδήλωσης, γεγονός που δείχνει ότι η ομάδα παραγωγής βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργήθηκε από την απουσία των παραδοσιακών μέσων.

Πάντως η έναρξη λειτουργίας του Trump TV δεν επιλύει τη νομική αντιπαράθεση με τα μέσα. Αντιθέτως, δίνει στην αμμερικανική κυβέρνηση ένα ακόμη κανάλι μέσω του οποίου μπορεί να διανέμει οπτικό υλικό του Τραμπ και της κυβέρνησής του, όσο εκκρεμεί η διαμάχη σχετικά με την πρόσβαση του Τύπου.

Τι είναι το Trump TV



Στη σχετική ιστοσελίδα ζωντανής μετάδοσης αναφέρεται ότι θα παρέχονται βίντεο της κυβέρνησης, σημαντικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και άλλα στιγμιότυπα, με το περιεχόμενο να μεταδίδεται και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ο Λευκός Oίκος είχε προαναγγείλει την έναρξη της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διάρκεια της Δευτέρας, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων βίντεο που άφηναν να εννοηθεί ότι ετοιμαζόταν κάτι καινούργιο.

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της αμερικανικής διοίκησης να επικοινωνεί απευθείας με το κοινό μέσω των δικών της πλατφορμών, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

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