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ΚΡΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος: Κλειστό λόγω βλάβης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο

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clock 07:42 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή του Σταυρού δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Η βλάβη απαιτεί την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, καθώς και τον σχετικό έλεγχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου.

Οι εργασίες και ο έλεγχος θα πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας, με στόχο το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.

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Δημος Αγιου Νικολαου Σχολείο
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