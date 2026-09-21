Δήμος Πλατανιά: Απουσία του δημάρχου Γιάννη Μαλανδράκη στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από σήμερα Δευτέρα 21 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, καθώς θα μεταβεί στην Γαύδο, όπου θα συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Συνέδριο SMART ISLANDS το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Γαύδου με την υποστήριξή του Δήμου Πλατανιά και το International Hellenic Association(IHA), υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου θα είναι « η βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών και ακριτικών νησιών, μέσα από την εμπειρία και την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με τον Δήμαρχο Πλατανιά να συμμετέχει ως ομιλητής στο «Πάνελ Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο κ. Μαλανδράκης θα έχει την ευκαιρία να καταθέσει την εμπειρία και την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες που αντιμετωπίζουν οι μικροί και ακριτικοί νησιωτικοί Δήμοι.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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