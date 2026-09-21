Φινλανδία: Πατέρας προσπάθησε να σκοτώσει τον γιο του με διοξείδιο του άνθρακα!

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει στη Φινλανδία ένας πατέρας, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να σκοτώσει τον γιο του, ηλικίας κάτω των 10 ετών, ανοίγοντας φιάλες αερίων μέσα σε αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν και οι δύο. Η υπόθεση εκδικάζεται από σήμερα, Δευτέρα (21/9), στο Πρωτοδικείο του Ελσίνκι, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας είχε απειλήσει επανειλημμένα ότι θα σκοτώσει και τη μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, που επικαλείται στοιχεία της εισαγγελίας και πληροφορίες του πρακτορείου STT, ο κατηγορούμενος έχει γεννηθεί το 1973. Το περιστατικό σημειώθηκε το διήμερο 21 και 22 Ιουνίου 2026, κατά τους εορτασμούς του θερινού ηλιοστασίου στη Φινλανδία, στην περιοχή Πίχταα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.







Άνοιξε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα και αργού μέσα στο αυτοκίνητο



Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο άνδρας είχε ξαπλώσει για να κοιμηθεί μαζί με τον ανήλικο γιο του στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να άνοιξε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα και αργού, επιχειρώντας να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί και να το σκοτώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην ιστορική γέφυρα Σαβούκοσκι, σε σημείο όπου τα οχήματα μπορούν να πραγματοποιούν αναστροφή. Πατέρας και γιος βρίσκονταν μόνοι τους σε εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.

Ο ίδιος διέκοψε την πράξη και κάλεσε τις Αρχές



Όπως είχε γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος διέκοψε ο ίδιος την πράξη και τηλεφώνησε στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Το αγόρι επέζησε, χρειάστηκε όμως νοσηλεία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση από το παιδί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο άνδρας τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση από το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την εμπλοκή του σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.







Κατηγορείται ότι απειλούσε να σκοτώσει και τη μητέρα του παιδιού



Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση με την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας τη Δευτέρα, καθώς η εισαγγελία γνωστοποίησε ότι ο άνδρας κατηγορείται επίσης πως απείλησε επανειλημμένα να σκοτώσει τη μητέρα του παιδιού.

Η περιφερειακή εισαγγελέας Χάιντι Νίμαν είχε επιβεβαιώσει στο Yle στις 7 Σεπτεμβρίου ότι είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το πιθανό κίνητρο του κατηγορουμένου. Τον Ιούλιο, πάντως, ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός επιθεωρητής Τούομας Λίντχολμ, είχε αναφέρει ότι οι ερευνητές είχαν ήδη σχηματίσει μια προκαταρκτική εικόνα για το κίνητρο της πράξης.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση από το καλοκαίρι, ενώ η δικαστική εξέταση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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