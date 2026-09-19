ΕΕ: Τιμές ρεκόρ στα καύσιμα – Πιέσεις στις Βρυξέλλες για φόρο στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αγωνιούν για την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού αερίου), που εκτοξευθεί σε σύγκριση με το 2025. Συζητούν ήδη την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη (windfall tax) των εταιρειών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ.

Το κόστος των καυσίμων αυξάνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση. Ενώ ανησυχούν ότι ενισχύει και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Οκτώ χώρες μπροστά για τις τιμές των καυσίμων

Με τον φόβο ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το πόλεμο στην Ουκρανία, μπορεί να προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σοκ στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν την ΕΕ να λάβει μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Μεταξύ αυτών οι οκτώ χώρες που θα διεξαγάγουν βουλευτικές εκλογές το 2027, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, αλλά και η Ελλάδα.

Ο Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, κάλεσε την Κομισιόν να διαμορφώσει προτάσεις για τη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών. Και μάλιστα έως τον Οκτώβριο.

Angesichts hoher Spritpreise fordert Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eine EU-weite Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die EU-Kommission will das derzeit nicht. https://t.co/MGjz0uzDCq — DIE ZEIT (@zeitonline) September 18, 2026

Επισήμανε ο Λαρς Κλίνκμπεϊλ, αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων: «Ο κόσμος βλέπει πώς οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Χρεώνουν υπερβολικά και αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους».

Σε ιστορικά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων

Όλη η Ευρώπη βλέπει τεράστια άνοδο στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το πετρέλαιο ξεπέρασαν και πάλι το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά περίπου 50% σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Επίσης, αποτελεί ένδειξη ότι οι αγορές παραγώγων υποδεικνύουν ότι οι έμποροι δεν αναμένουν πτώση των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Στη Γερμανία, το ντίζελ εκτινάχθηκε στα 2,45 ευρώ ανά λίτρο την Τετάρτη. Η βενζίνη έφτασε στο νέο υψηλό των 2,31 ευρώ ανά λίτρο.



Στην Ολλανδία, η βενζίνη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έφτασε τα 2,73 ευρώ ανά λίτρο την Τετάρτη. Το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,78 ευρώ ανά λίτρο.



Στη Γαλλία το ντίζελ έφτασε τα 2,37 ευρώ το λίτρο.



Στην Ελλάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στην αμόλυβδη ήταν 2,18 ευρώ το λίτρο όπως και και το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).



Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές για τη βενζίνη στη Δανία και για το ντίζελ στη Φινλανδία.

Αυξήσεις έως 150%

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές της βενζίνης είναι αυξημένες κατά 24% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) έχει σημειώσει άνοδο 38%. Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σε ποσοστό πάνω από 100%. Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου διαμορφώνεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Είναι αυξημένη κατά 150% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Και εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ.

Germany says it is "increasingly concerned" about fuel prices as gasoline hits an all-time high of €2.27/liter and diesel nears €2.40. Station operators warn €3 is conceivable. Previous government relief measures had no lasting effect. SPD leaders pushing for a fuel price cap; the CDU economy minister has rejected it so far. — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

Παρ’ όλα αυτά η Κομισιόν δεν φαίνεται διατεθειμένη να ενεργήσει άμεσα.

Ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν σχεδιάζει «σε αυτό το στάδιο» έναν μηχανισμό φορολόγησης σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, είπε, είναι «έτοιμη να ξεκινήσει διάλογο». Αλλά και πως τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν τους δικούς τους φόρους.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, descartó este viernes que Bruselas vaya a proponer por ahora un impuesto europeo a los beneficios extraordinarios de las energéticas, como reclaman España, Alemania y otros países. https://t.co/NNE09TlmSu — EuroEFE (@euroefe) September 18, 2026

Πολιτικό ζήτημα και εν όψει εκλογών

Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία και την Ιταλία. Μήνες πριν από τις εκλογές, οι κυβερνήσεις είναι αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος ζωής, που συνδέεται και με τις τιμές της ενέργειας.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι, που δείχνει ότι μπορεί να χάσει τις εκλογές, ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από το επόμενο έτος. Επίσης, ότι θα μειώσει τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από τους υπουργούς την «πλήρη κινητοποίηση» της κυβέρνησης όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις τιμές των καυσίμων. Ήδη Γάλλοι αλιείς έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Απέκλεισαν την Πέμπτη την πρόσβαση σε δύο λιμάνια και σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη νότια Γαλλία.

🇫🇷 French President Emmanuel #Macron called a meeting with party leaders to discuss the energy crisis as #fuel prices rise. Many sectors, including fishing, farming and construction, are being hit, with some anticipating a return of the #YellowVests protests. Watch the story ⤵️ — FRANCE 24 English (@France24_en) September 18, 2026

Υποχώρησαν, μετά τη διαβεβαίωση της υπουργού Αλιείας, Κατρίν Σαμπό, ότι θα χορηγηθούν άτοκα δάνεια σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Και πως τα μέτρα στήριξης θα συνδεθούν με τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων. Επίσης, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρέτεινε τις έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων έως το τέλος του έτους για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των κατασκευών. Ωστόσο, η κυβέρνηση διστάζει να παρέμβει για τη μείωση των τιμών των καυσίμων για το σύνολο του πληθυσμού.

Τον Αύγουστο, η Ισπανία διπλασίασε την έκπτωση στον φόρο για το ντίζελ στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο (με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου), αφού οι τιμές του καυσίμου αυξήθηκαν κατά 15,7% τον Ιούλιο.

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς υποσχέθηκε δράση «σύντομα» για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις τιμές των καυσίμων. Οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς υπέστησαν βαριά ήττα από την ακροδεξιά AfD στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Και οι νέες εκλογικές αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο αναμένεται να δώσουν νέα πλήγματα στο κόμμα του.

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