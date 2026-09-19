Υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών σε νήσο Ρω και νησίδα Ζουράφα -Επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Κλιμακώνει την προκλητική της δραστηριότητα στο Αιγαίο η τουρκική πολεμική αεροπορία καθώς προχώρησε σε δύο υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος.

Υπερπτήσεις και παραβιάσεις που αναχαιτίστηκαν

Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν σήμερα τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 -τα δύο ήταν οπλισμένα- ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου (2 από τα F-16 και 5 από τα UAV) και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Οχι τυχαία

Οι επιλογές αυτές των τουρκικών επιτελείων δεν είναι καθόλου τυχαίες, καθώς στρέφονται εναντίον δύο γεωγραφικών σημείων με τεράστια νομική και στρατηγική βαρύτητα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αρχιπέλαγος.

Από τη μία πλευρά, η νήσος Ρω στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συμπλέγματος του Μεγίστης.

Δεν είναι απλώς ένα ακριτικό φυλάκιο με τεράστιο συμβολισμό, αλλά το γεωγραφικό σημείο που, σε συνδυασμό με τη Στρογγύλη και το Καστελλόριζο, διασφαλίζει τη σύνδεση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με αυτήν της Κύπρου και που πρόσφατα επισκέφτηκε ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η αμφισβήτησή της αποτελεί μόνιμη επιδίωξη της Άγκυρας, προκειμένου να αποκόψει την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο και να επιβάλει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Από την άλλη πλευρά, η μικρονησίδα Ζουράφα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αποτελεί το ακροτελεύτιο ανατολικό όριο της ελληνικής επικράτειας στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτός ο μικρός βράχος ανατολικά της Σαμοθράκης «κλειδώνει» τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας στην περιοχή και επεκτείνει την ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα πολύ κοντά στις εκβολές του Έβρου και την έξοδο των Στενών των Δαρδανελίων, με την Τουρκία να επιχειρεί συστηματικά να τη «γκριζάρει» για να περιορίσει την ελληνική επήρεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θάνατος Μαζωνάκη: Νεφρολόγος είχε ενημερώσει τον ΙΣΑ από το 2025 για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο

Σε απόγνωση τα ελληνικά νοικοκυριά: Σχεδόν 9 στους 10 αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ανεβάζουν ποτέ τη σχέση τους στα social media;