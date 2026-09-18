ΣΑΒ.19 Σεπ 2026 00:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης 95-98: Ρεβάνς τελικού στο Άμπου Ντάμπι!

ρεαλ
clock 23:08 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Ντουμπάι με 98-95 και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, όπου το Σάββατο (19/9, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και, με τους Οκόμπο, Ράιτ, Σενγκέλια και Καμπεγκέλε σε πρώτο πλάνο, πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά. Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας σημαντική συνεισφορά από τον Ταβάρες, και από το -16 (36-20 στο 13΄) έκλεισε το ημίχρονο μόλις στο -1 (43-42), παρά το 7/10 της Ντουμπάι από τα 6,75μ.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με τη Ρεάλ να προηγείται στο φινάλε με 64-63 χάρη σε καλάθι του Φελίζ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, τα τρίποντα του Πραντίγια έδωσαν αέρα στους Μαδριλένους, ενώ δύο διαδοχικά του Λουαού-Καμπαρό διαμόρφωσαν το +7. Η Ντουμπάι επέστρεψε και ο Γουόκαπ αστόχησε στο τρίποντο της τελευταίας επίθεσης, με το 88-88 να οδηγεί στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ρεάλ είχε την ψυχραιμία και πήρε τη νίκη, με κορυφαίο τον Λουαού-Καμπαρό (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88κ.α., 95-98 παρ..

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 24 (3), Ράιτ 12 (2), Σενγκέλια 11 (1), Καμπενγκέλε 10 (1), Μπέικον 19 (1), Ντιακιτέ 5 (1), Μπλόσομγκεϊμ 4, Γουόκαπ 4 (1), Άντερσον 3 (1), Μιντζ 3 (1), Μπερτάνς, Πετρούσεφ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Λουαού-Καμπαρό 20 (6), Ταβάρες 20, Ντεκ 15 (2), Πραντίγια 13 (3), Φελίζ 10 (2), Καμπάτσο 5 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Οκέκε 4, Μαλεντόν 4, Σαρ 2, Σούλγκα, Αμπάλδε.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρεαλ Μαδρίτης Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis