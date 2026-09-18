Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης 95-98: Ρεβάνς τελικού στο Άμπου Ντάμπι!

Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Ντουμπάι με 98-95 και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, όπου το Σάββατο (19/9, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και, με τους Οκόμπο, Ράιτ, Σενγκέλια και Καμπεγκέλε σε πρώτο πλάνο, πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά. Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας σημαντική συνεισφορά από τον Ταβάρες, και από το -16 (36-20 στο 13΄) έκλεισε το ημίχρονο μόλις στο -1 (43-42), παρά το 7/10 της Ντουμπάι από τα 6,75μ.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με τη Ρεάλ να προηγείται στο φινάλε με 64-63 χάρη σε καλάθι του Φελίζ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, τα τρίποντα του Πραντίγια έδωσαν αέρα στους Μαδριλένους, ενώ δύο διαδοχικά του Λουαού-Καμπαρό διαμόρφωσαν το +7. Η Ντουμπάι επέστρεψε και ο Γουόκαπ αστόχησε στο τρίποντο της τελευταίας επίθεσης, με το 88-88 να οδηγεί στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ρεάλ είχε την ψυχραιμία και πήρε τη νίκη, με κορυφαίο τον Λουαού-Καμπαρό (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88κ.α., 95-98 παρ..



ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 24 (3), Ράιτ 12 (2), Σενγκέλια 11 (1), Καμπενγκέλε 10 (1), Μπέικον 19 (1), Ντιακιτέ 5 (1), Μπλόσομγκεϊμ 4, Γουόκαπ 4 (1), Άντερσον 3 (1), Μιντζ 3 (1), Μπερτάνς, Πετρούσεφ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Λουαού-Καμπαρό 20 (6), Ταβάρες 20, Ντεκ 15 (2), Πραντίγια 13 (3), Φελίζ 10 (2), Καμπάτσο 5 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Οκέκε 4, Μαλεντόν 4, Σαρ 2, Σούλγκα, Αμπάλδε.



