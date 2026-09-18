Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 92-90: Νίκη-θρίλερ με Φουρνιέ πρωταγωνιστή!

Σε ένα φοβερό αγώνα ανάμεσα σε δύο ελίτ ευρωπαϊκές ομάδες, ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία νίκη με 92-90 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του παρθενικό Euroleague Super Cup.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός και πέτυχε το μεγάλο σουτ, 40 δεύτερα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Εξαιρετικοί οι Μοντέρο, Χολ και Κόρι Τζόσεφ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που γύρισε από το -9 της τρίτης περιόδου για να κερδίσει άλλη μια φορά την τουρκική ομάδα.

Δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 2(1/1 δίποντο, 4 ασίστ), Γουορντ 9(3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Βεζένκοφ 7(2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 9(0/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Χολ 12 (4/7 δίποντα, 4/4 βολές, 12 ριμπάουντ), Μοντέρο 13(3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Εντιάι 9(3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (1/2 δίποντα 2/4 τρίποντα, 1 ασίστ, 2 ριμπάουντ), Τζόουνς 2(1/1 δίποντο, 2 ριμπάουντ, Φουρνιέ 19 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ)

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 10(2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Μέλι 5 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κλάιμπερν 8 (1/3 δίποντα, 2.4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σιλντς 18(3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα), Τάκερ 8 (0/3 δίποντα, 2/4 δίποντα, 2/4 βολές), Τζουζάνγκ 3, Φόρεστ 7(1/1 δίποντο, 5/5 βολές, Κι 17 (4/4 δίποντα, 6/6 βολές 5 κλεψίματα), Μπιτίμ, Σίλβα 5 (1/3 δίποντα, 3/5 βολές)