Νωρίτερα φέτος η αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε φέτος στη χειμερινή ώρα, καθώς η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 του μήνα.



Όπως κάθε χρόνο, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Έτσι, θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνου, ενώ παράλληλα το φως της ημέρας θα περιορίζεται νωρίτερα τις απογευματινές ώρες.

Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Επειδή ο Οκτώβριος του 2026 τελειώνει ημέρα Σαββατοκύριακου, η τελευταία Κυριακή πέφτει στις 25 Οκτωβρίου, που είναι η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή.

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείξουν 02:00. Από εκείνη την ημέρα, το πρωινό φως θα εμφανίζεται νωρίτερα, ενώ όσο προχωρά ο χειμώνας η νύχτα θα έρχεται όλο και πιο γρήγορα.

Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η επόμενη μεταβολή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το 1996, ενώ στην Ελλάδα τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το 1975.

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