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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός που "ξέχασαν" δύο 4χρονα παιδιά κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο

sxoliko levforeio
clock 06:56 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός σχολικού λεωφορείου, στην περιοχή των Χανίων κατηγορούμενοι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, επειδή ξέχασαν δύο 4χρονα παιδιά κλειδωμένα στο όχημα για περίπου τέσσερις ώρες.

Οι γονείς κατέθεσαν μηνύσεις, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στην αντικατάσταση της σχολικής συνοδού προχώρησε το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, μετά το περιστατικό. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνοδός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο δρομολόγιο και αντικαταστάθηκε από την επόμενη ημέρα.  Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι τα δύο παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν αντιλήφθηκε ότι παρέμεναν στο όχημα.

Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη μεταφορά μαθητών και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν απομένει στα οχήματα μετά το πέρας των δρομολογίων.

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