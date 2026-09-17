Κόντης: “Υπάρχει θετική ενέργεια στο Ηράκλειο, πάμε με σπασμένα φρένα”

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

“Eίμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ζούμε πολύ ωραίες στιγμές. Είναι μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνουμε και βάζει υψηλούς στόχους. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όριά μας, δεν μας αρέσει η ασφαλής ζώνη. Παίζαμε με μία ομάδα που μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους. Κάναμε ένα καθαρό σκορ, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά! Τι άλλο να πω. Αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι στο γήπεδο είναι 11 έναντίον 11. Μέσα στο γήπεδο εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Δυσκολευτήκαμε πολύ. Η Χόφενχαϊμ δεν είναι ομαδα που πρέπει να της δώσεις χώρο. Εμείς βρήκαμε τους χώρους να βρούμε στις αντεπιθέσεις και τα παιδιά εκτέλεσαν άψογα το πλάνο. Πάμε με σπασμένα τα φρένα. Εμείς πιέζουμε τους παίκτες και αυτοί μας κάνουμε να πιστεύουμε στο βήμα παραπάνω. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν θάρρος και τύχη. Υπάρχει θετική ενέργεια στο Ηράκλειο, ο κόσμος είναι δίπλα μας και όλο αυτό έχει φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Λειτουργούμε σαν ομάδα, όλοι παίζουμε άμυνα και όλοι παίζουμε επίθεση. Εχουμε καλή αμυντική λειτουργία και αυτό έχει φέρει τις επιτυχίες. Το είχαμε πει από πέρυσι. Όταν κρατάμε το μηδέν, ένα γκολ θα το βάλουμε. Εχουμε την ποιότητα για να σκοράρουμε“

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Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του ΟΦΗ απέναντι στη Χόφενχαϊμ, τονίζοντας πως η ομάδα άξιζε τη νίκη και θέτει πλέον ως στόχο την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, το αξίζαμε, στο τέλος το σκορ θα μπορούσε να είναι και 3-0 και 4-0, απέναντι σε μια ομάδα που έχει για χρόνια ευρωπαϊκές παραστάσεις, και παρουσία στη Μπουντεσλίγκα για πολλά χρόνια.

Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς, συνεχίζουμε, ο στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Από τον σέντερ φορ μέχρι τον τερματοφύλακα, κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το μηδέν, πήραμε μια καθαρή νίκη. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα και συνεχίζουμε».

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος:

“Ιστορική νίκη, μεγάλη βραδιά για όλους! Εχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο και να κερδίζουμε ομάδες σαν τη Χόφενχαϊμ. Φαίνεται η δουλειά μας. Δεν σταματάμε. Θέλουμε να πετυχαίνουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλον. Θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο ψηλά. Μόνοι μας έχουμε θέση τον πήχη ψηλά, μας αρέσει η πίεση και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας“

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Ο σκόρερ του πρώτου γκολ, Αϊτόρ, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV και μοιράστηκε τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά:

“Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο. Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, θα το παλέψουμε και θα υποφέρουμε.

Είναι μία δύσκολη διοργάνωση γιατί παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Κόντρο έκανε καλή πάσα στο 1-0. Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και άλλαξα την απόφαση μου. Πήγε καλά νομίζω”.