Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Στερεύουν τα αποθέματα γλυκού νερού στον πλανήτη

Τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο βίωσαν το 2025 μια από τις ξηρότερες χρονιές των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) την Πέμπτη. Η έκθεση προειδοποιεί για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης μείωσης της αποθήκευσης γλυκού νερού και της υποχώρησης των παγετώνων, τάσεις με σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον του πλανήτη, των ανθρώπων και των οικονομιών του.

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) για την Κατάσταση των Παγκόσμιων Υδατικών Πόρων δείχνει ότι ο κύκλος του νερού έχει γίνει πιο ασταθής και απρόβλεπτος, κυμαινόμενος μεταξύ πολύ λίγων και πάρα πολλών. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν παρατηρηθεί οι λιγότερες ποταμοί με «κανονικές» ροές από το 1991. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, ο αριθμός των λεκανών απορροής ποταμών με «κανονικές» συνθήκες ήταν σε σαφή μειοψηφία: κυμαινόταν μεταξύ 34% και 38%, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 46% μεταξύ 1991 και 2020.

Η αποθήκευση νερού στη χερσαία επιφάνεια - η συνολική ποσότητα νερού που αποθηκεύεται στα υπόγεια ύδατα, στις λίμνες και στα ποτάμια, στην υγρασία του εδάφους, στη βλάστηση, στον πάγο και το χιόνι - έχει μειωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η Γενική Γραμματέας του WMO, Celeste Saulo, δήλωσε ότι τα αποθέματα νερού του πλανήτη λειτουργούσαν ως «λογαριασμός ταμιευτηρίου» που απορροφούσε την περιστασιακή περίοδο ξηρασίας, αποφεύγοντας έτσι μια κρίση νερού.

«Μία από τις κεντρικές ιστορίες της έκθεσης του 2025 είναι τι συμβαίνει με αυτόν τον λογαριασμό ταμιευτηρίου. Και η απλή απάντηση είναι ότι τον εξαντλούμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση της έκθεσης στη Γενεύη. Το έτος 2025 σηματοδότησε την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με εκτεταμένη απώλεια παγετώνων σε όλες τις περιοχές, οδηγώντας σε βραχυπρόθεσμους κινδύνους όπως πλημμύρες και μακροπρόθεσμη ανασφάλεια νερού. Μεταξύ 2023 και 2025, οι παγετώνες έχασαν μάζα σε κάθε έτος αναφοράς, με τη σωρευτική παγκόσμια απώλεια μάζας παγετώνων να ανέρχεται σε 1400 γιγατόνους νερού.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με το ένα τρίτο περίπου των ετήσιων αντλήσεων γλυκού νερού. «Και οι 19 περιοχές παγετώνων σε όλο τον κόσμο έχασαν πάγο· στην Κεντρική Ασία, την Ισλανδία, τη ρωσική Αρκτική, τον δυτικό Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μεταξύ των τριών χειρότερων ετών που έχουν καταγραφεί», δήλωσε στο συνέδριο ο Γουέιν Τζένκινσον, Διευθυντής Υδρολογίας και Κρυόσφαιρας του ΠΜΟ.

Σε καθένα από τα τελευταία πέντε χρόνια, οι Εθνικές Μετεωρολογικές και Υδρολογικές Υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει πρωτοφανείς πλημμύρες και ξηρασίες. Ορισμένες περιοχές δεν είχαν χρόνο ανάκαμψης μεταξύ του ενός συμβάντος και του επόμενου, σημειώνεται στην έκθεση. «Το νερό δεν γνωρίζει σύνορα. Το υδατικό ισοζύγιο μιας λεκάνης απορροής εξαρτάται από το τι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα. Η υποχώρηση ενός παγετώνα σε μια χώρα αναδιαμορφώνει τη διαθεσιμότητα νερού για τους πληθυσμούς εκατοντάδες χιλιόμετρα κατάντη. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε κοινά δεδομένα, κοινά πρότυπα και κοινή έγκαιρη προειδοποίηση, την ακριβή λειτουργία για την οποία υπάρχει ο ΠΜΟ», δήλωσε ο Saulo

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