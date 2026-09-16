Σάλτσα ντομάτας: Το συστατικό που μειώνει την οξύτητα (όχι δεν είναι η ζάχαρη)

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα κατά την παρασκευή της σάλτσας ντομάτας είναι η έντονη οξύτητα της ντομάτας. Η κλασική λύση που χρησιμοποιούν πολλοί είναι η προσθήκη λίγης ζάχαρης. Όμως, σύμφωνα με σεφ και ειδικούς στη γαστρονομία, υπάρχει ένα άλλο υλικό που μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά: η μαγειρική σόδα.

Η ζάχαρη μπορεί να κάνει τη σάλτσα να φαίνεται λιγότερο όξινη, όμως ουσιαστικά δεν μειώνει την πραγματική οξύτητά της. Αυτό που κάνει είναι να προσθέτει γλυκύτητα, καλύπτοντας την έντονη όξινη γεύση.

Η μαγειρική σόδα λειτουργεί διαφορετικά. Όπως εξηγούν ειδικοί στη γαστρονομία και στη χημεία των τροφίμων, το διττανθρακικό νάτριο είναι αλκαλικό. Επομένως, όταν χρησιμοποιείται σε πολύ μικρή ποσότητα, μπορεί να αντιδράσει με τα οξέα της ντομάτας και να περιορίσει την οξύτητά της.

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Προσοχή στην ποσότητα

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η ποσότητα. Η μαγειρική σόδα δεν πρέπει να προστίθεται ανεξέλεγκτα στη σάλτσα. Μια μικρή πρέζα είναι αρκετή για να ξεκινήσει η αντίδραση.

Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και να επηρεάσει αρνητικά τη γεύση της σάλτσας, αφαιρώντας μέρος από τον χαρακτηριστικό φυσικό χαρακτήρα της ντομάτας.

Γι' αυτό, η καλύτερη πρακτική είναι να προσθέσουμε ελάχιστη ποσότητα, να ανακατέψουμε και να δοκιμάσουμε τη σάλτσα προτού προσθέσουμε περισσότερο.

Εκτός από τη μαγειρική σόδα, υπάρχει και ένας πιο παραδοσιακός τρόπος για να περιοριστεί η έντονη οξύτητα: το αργό και για περισσότερη ώρα μαγείρεμα. Το μαγείρεμα της ντομάτας για περίπου 20 έως 25 λεπτά ή και περισσότερο, ανάλογα με τη συνταγή, βοηθά στην ανάπτυξη πιο ισορροπημένης γεύσης.

Τα βασικά υλικά για σάλτσα ντομάτας



Η κλασική σάλτσα ντομάτας δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Συνήθως παρασκευάζεται με:

ώριμες ντομάτες ή ντομάτα κονκασέ



σκόρδο



ελαιόλαδο



αλάτι



βασιλικό, προαιρετικά



κρεμμύδι, ανάλογα με τη συνταγή



Από εκεί και πέρα, κάθε κουζίνα μπορεί να δώσει τη δική της εκδοχή. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο βασιλικός αποτελεί συχνή προσθήκη, ενώ σε άλλες κουζίνες χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυρωδικά και μπαχαρικά.

Από την κλασική μέχρι την πιο «πειραγμένη» εκδοχή



Η σάλτσα ντομάτας μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ανάλογα με το πιάτο. Εκτός από τα κλασικά υλικά, μπορούν να προστεθούν διάφορες πινελιές για πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

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Για μια πιο πικάντικη εκδοχή, λίγη Sriracha [ταϊλανδέζικη πικάντικη σάλτσα]﻿ μπορεί να δώσει ένταση, ενώ σε πιο ασιατικές παραλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μικρή ποσότητα σάλτσας ψαριού.

Το βασικό, πάντως, παραμένει ένα: η ισορροπία. Και αν η σάλτσα ντομάτας βγαίνει υπερβολικά όξινη, πριν προσθέσετε ζάχαρη, μπορείτε να δοκιμάσετε μια πολύ μικρή πρέζα μαγειρικής σόδας και να ελέγξετε ξανά τη γεύση. Ένα τόσο απλό βήμα μπορεί να αλλάξει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα

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