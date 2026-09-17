Μητσοτάκης: Τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο και τα μηνύματα στην Τουρκία

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στην ηλεκτρική διασύνδεση αλλά και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Στην αναφορά του για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα περιβάλλον «παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ασφαλέστερη θέση για να αντιμετωπίσει τη διεθνή αναταραχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια, εκτιμώντας ότι η διάθεσή του θα ξεκινήσει σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε οριζόντια παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τα αρμόδια υπουργείο την ερχόμενη εβδομάδα.

''Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κ. Ερντογάν''

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο.

«Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά μας», είπε, σημειώνοντας ότι νωρίτερα θα βρεθεί στην Καλιφόρνια. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κανονιστεί και την τελευταία στιγμή».

Για τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

«Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ψυχραιμία και έχοντας το Διεθνές Δίκαιο στο πλευρό μας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί», ανέφερε.

Η θέση για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία είχε διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό και στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια είναι κατοχυρωμένο και μπορεί να ασκηθεί όταν η χώρα κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, τόνισε ότι «η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις το επόμενο διάστημα γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνικά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά.

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