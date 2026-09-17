Στράτος Τζώρτζογλου: "Μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω"

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην εκπομπή «Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής» και μίλησε για ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του αλλά και τη μάχη του με την κατάθλιψη.

«Όταν έφυγε η μητέρα του, επειδή της είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, στην Ευτυχία, έχασα τον σύντροφο ζωής μου, δεν το πίστευα. Προσπαθούσα να μην βιώσω το πένθος, αυτό ήταν κακό από μεριάς μου γιατί με οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη, που κράτησε τρία χρόνια. Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, με έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα κι εγώ δεν είχα το κουράγιο ούτε να του εξομολογηθώ».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε στη συνέχεια την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, σημειώνοντας πως, παρά το γεγονός ότι είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.

«Από μικρός ήμουν μπροστάρης στις δυσκολίες και ξαφνικά δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Δεν ήταν μόνο ο θάνατος της μάνας μου. Μου πέρασε απ’ το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας που μου έσωσε τη ζωή. Μου λέει με δάκρυα στα μάτια "Στράτο να ξέρεις ο Χριστός σε αγαπάει”. Εγώ τότε πίστευα ότι ο ούτε Χριστός δεν μου έδινε σημασία, αφού δεν κούναγα τα χέρια μου. Μου μίλαγε ο παππούλης και εγώ έλεγα πως τρελάθηκε, σκεφτόμουν “άντε γεια”, δεν με έβλεπα να ζω έναν χρόνο».

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