Κρήτη: Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές έφεραν «ανάσα» στη γεωργία – Πόσο νερό αξιοποιούν οι καλλιέργειες

Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15–16 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες θερινής ανομβρίας, προσφέροντας πολύτιμη υγρασία στις καλλιέργειες του νησιού.

Σύμφωνα με στοιχεία από περίπου 80 μετεωρολογικούς σταθμούς του ΕΑΑ/meteo.gr, της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ενδεικτικές μέσες τιμές βροχής ανήλθαν περίπου στα 32 mm στα Χανιά, 29 mm στο Ρέθυμνο, 13–14 mm στο Ηράκλειο και 28 mm στο Λασίθι.

Ωστόσο, το συνολικό ύψος της βροχής δεν σημαίνει ότι όλη η ποσότητα καταλήγει στις καλλιέργειες. Μετά από παρατεταμένη ξηρασία, τα εδάφη μπορεί να έχουν σκληρύνει ή να παρουσιάζουν κρούστα στην επιφάνειά τους, περιορίζοντας την απορρόφηση του νερού. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, μέρος του νερού μπορεί να απορρεύσει επιφανειακά, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο διάβρωσης.

Αντίθετα, μια ήπια βροχή που προηγείται μπορεί να λειτουργήσει ως «προδιαβροχή», βελτιώνοντας την απορρόφηση των επόμενων βροχοπτώσεων. Έτσι, η ίδια ποσότητα νερού μπορεί να έχει διαφορετική αποτελεσματικότητα, ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους και την ένταση της βροχής.

Οι βροχές είναι ιδιαίτερα θετικές για τις ελιές, καθώς μπορούν να περιορίσουν το υδατικό στρες κατά την ανάπτυξη του καρπού και την ελαιοποίηση, αλλά και για εσπεριδοειδή και αβοκάντο. Στους αμπελώνες, ωστόσο, όπου ο τρύγος δεν έχει ολοκληρωθεί, η αυξημένη υγρασία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον καρπό.

Όπως επισημαίνει ο δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, οι συγκεκριμένες βροχοπτώσεις αποτελούν προς το παρόν κυρίως «γεωργικές βροχές» και όχι βροχές που αναπληρώνουν άμεσα τα υδατικά αποθέματα. Η συνέχιση των βροχοπτώσεων το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστική για τη βαθύτερη κατείσδυση του νερού στο έδαφος και την ανατροφοδότηση των υδατικών συστημάτων.

Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Κύριος Ερευνητής – Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου.

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