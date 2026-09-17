Ανακοινώνονται νέα μέτρα για τα καύσιμα - Εν αναμονή εξελίξεων για τις αυξήσεις στην ενέργεια

Στο επίκεντρο των τελευταίων συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται οι αυξήσεις στην ενέργεια, τη στιγμή που οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει «φωτιά», ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση επεξεργάζεται αν υπάρχουν τα περιθώρια για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων - «ανάχωμα» στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, με τους «προβολείς» να στρέφονται ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για αυξήσεις 80%.

Μάλιστα, ερωτηθείς, αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σχετικές κινήσεις με φόντο το ράλι στις τιμές του πετρελαίου που έχει «περάσει» και στην αντλία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα το μεσημέρι: «λίγη υπομονή μέχρι τις 6 που ο πρωθυπουργός έχει μια σημαντική συνέντευξη με βασικό θέμα αυτά τα οποία με ρωτάτε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνέντευξή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ σήμερα το απόγευμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων.

Ποια μέτρα είναι στο «τραπέζι»

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης έχει παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης και μετά το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επί τάπητος τίθεται και νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση.

Πέρυσι, το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Αναφορικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος είναι να συγκρατηθούν τα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια και να προστατευθούν κατά προτεραιότητα οι ευάλωτοι καταναλωτές.

Το βασικό σενάριο προβλέπει στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη παρέμβαση, με το ύψος της ενίσχυσης να συνδέεται με την απόκλιση των λιανικών τιμών από ένα ανεκτό επίπεδο.

Σενάρια για αυξήσεις - «φωτιά» στο πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ένα μήνα, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή του τιμή προκαλούν σοβαρή ανησυχία τόσο στους πρατηριούχους, όσο και στους καταναλωτές.

Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά.

Μάλιστα, αν κάνει κανείς μια πρόβλεψη με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι. Δηλαδή, μία αύξηση σχεδόν 0,70 - 0,80 λεπτά ανά λίτρο.

«Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται βρίσκεται η αναπροσαρμογή στο μέτωπο των εισοδηματικών κριτηρίων, στο ύψος του επιδόματος και στους συντελεστές, οι οποίοι σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες ανά περιοχή.

Ενώ ένα ακόμα ενδεχόμενο θα ήταν η επιδότηση στην αντλία - στα πρότυπα του diesel, ώστε να υπάρχει «στήριξη» και για τους καταναλωτές που δεν δικαιούνται το επίδομα.

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