Νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω ενεργειακής κρίσης – Έως 9% η αύξηση στο μέλι

Οι διεθνείς γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν πυροδοτήσει ένα νέο ράλι τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα παγκοσμίως. Η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 108 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις και στην εγχώρια αγορά της χώρας.

Ο πρόεδρος του σωματείου logistics Κρήτης Νεκτάριος Κανακαράκης μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, μετέφερε την εικόνα που επικρατεί ενώ αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις του επόμενου διαστήματος, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για έναν πολύ ακριβό ενεργειακά χειμώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα αλλάξει δραματικά, καθώς όσο κλιμακώνονται οι διεθνείς συγκρούσεις, τόσο αναμένεται να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, το οποίο χθες έφτασε τα 110 δολάρια ανά βαρέλι την στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις για να ''σκαρφαλώσει'' στα 120 δολάρια.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως ενώ υπήρξε απορρόφηση ενός μέρους του κόστους από τις μεγάλες αλυσίδες πλέον τα δεδομένα αλλάζουν, μεταφέροντας νέες πιέσεις στην τελική τιμή των προϊόντων.

Συγκεκριμένα για την ενέργεια μίλησε για αύξηση 10% στους λογαριασμούς ρεύματος ενώ για τα τρόφιμα είπε πως από τον Οκτώβρη θα υπάρξουν αυξήσεις στα υγρά καθαρισμού (4%), στα σκληρά ποτά (2%), στα μπαχαρικά (6%) με την μεγαλύτερη ανατίμηση να αναμένεται στο μέλι, φτάνοντας στο 9%.

Παράλληλα, ζητήθηκε και το θέμα για την εθνική πρωτοβουλία μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, με τον κ. Κανακαράκη να αναφέρει πως το μέτρο έχει παρουσιάσει μικρό ενδιαφέρον καθώς πάρα τη σήμανση ο καταναλωτής συνεχίζει να επιλέγει προϊόντα από την ιδιωτική ετικέτα, αφού οι διαφορές στο καλάθι του είναι μικρές.

Στο μεταξύ σχολιάστηκαν και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση γύρω από το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, με τον πρόεδρο του σωματείου logistics Κρήτης, να επισημάνει πως πρόκειται για ημίμετρα.

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