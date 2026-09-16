Μαζωνάκης: Η απάντηση του ΕΚΑΒ στους αιχμές των γιατρών – «Στους διασώστες είπαν ότι δεν είχαν ξεκινήσει τη θεραπεία»

Την δική του εκδοχή για τα όσα ακολούθησαν από την στιγμή που έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο ιατρείο επί της οδού Κανεάρδου στο Κολωνάκι, δίνει το Σωματείο Εργαζομένων, απαντώντας στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι φέρονται να απέδωσαν μέρος της ευθύνης για την τραγική κατάληξη του τραγουδιστή, στον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του στο ασθενοφόρο.

Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν την ευθύνη για την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, στο ΕΚΑΒ, και ισχυρίστηκαν πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ στο Γιώργο Μαζωνάκη , κατά την διάρκεια της μεταφοράς του τραγουδιστή από τον πρώτο όροφο όπου στεγάζεται το ιατρείο στο ασθενοφόρο.

Όπως υποστηρίζουν, η διακοπή αυτή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο με συνέπεια ο καλλιτέχνης που είχε ήδη υποστεί ανακοπή να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Παράλληλα, επέμειναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15, ενώ η κλήση για ασθενοφόρο έγινε στις 16:21.

«Δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής τους»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, αντικρούει τους παραπάνω ισχυρισμούς και υποστηρίζει, μιλώντας στο tanea.gr, ότι το πλήρωμα ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψη του ασθενούς.

«Αρχικά να αναφέρουμε ότι δεν λειτουργούσε καν ο δικός τους απινιδωτής. Όταν έφτασαν οι συνάδελφοι στο ιατρείο, ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή με το ένα χέρι. Οι διασώστες ρώτησαν τους κατηγορούμενους για την ιατρική πράξη που είχαν κάνει, και τους απάντησαν πως δεν είχαν ξεκινήσει την θεραπεία. Οι συνάδελφοι δεν καταλαβαίναν για ποια θεραπεία μιλάνε, και ρώτησαν για το ιστορικό του ασθενούς, αλλά ούτε τότε πήραν κάποια συγκεκριμένη απάντηση».

Παράλληλα, ο κ. Μαθιόπουλος επισημαίνει πως οι διασώστες ακολούθησαν συγκεκριμένο πρωτόκολλο. «Χρησιμοποιήσαμε λαρυγγική μάσκα, ambu με οξυγόνο, αυτόμανο απινιδωτή, και κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης αλλά δεν αντέδρασε ο οργανισμός. Οι συνάδελφοι μετέφεραν τον τραγουδιστή με καρέκλα του ασθενοφόρου και με ambu και τον πήγαν στο ασθενοφόρο. Εμείς, κάναμε ότι μπορούσαμε. Αν όλα αυτά γίνονταν την στιγμή που έπαθε την ανακοπή, εάν οι γιατροί ακολουθούσαν αυτές τις κινήσεις, ο τραγουδιστής είχε πολλές πιθανότητες να αναταχθεί. Όλα αυτά που ισχυρίζονται είναι απαράδεκτες δικαιολογίες».

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση μετά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών.

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

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