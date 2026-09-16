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Κρήτη: Όχημα με 16χρονο οδηγό κατέληξε σε χαράδρα και τον απεγκλώβισαν περαστικοί

ΕΚΑΒ
clock 11:26 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 2:00, στον δρόμο Πλακιά προς Σελλιά.

Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, το όχημα που οδηγούσε ένας 16χρονος βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε μικρή χαράδρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο βρίσκονταν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έσπευσαν να βοηθήσουν. Με συντονισμένες προσπάθειες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο από το όχημα χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Σπηλίου έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο 16χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

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