Μαζωνάκης: Τα στοιχεία της προφυλάκισης των γιατρών - Τα 4 «σήματα κινδύνου» και οι αιχμές για το ΕΚΑΒ

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι δύο κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, δεν κατάφεραν να πείσουν τις δικαστικές αρχές με τους ισχυρισμούς που προέβαλαν κατά την απολογία τους.

Έτσι, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, με τους δύο γιατρούς να παίρνουν πλέον τον δρόμο για τη φυλακή.

Τα στοιχεία – κλειδιά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα – όπως αναφέρει η ΕΡΤ – κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς:

14:25 (1ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης .

Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει . 14:43 και 14:45: Η γιατρός βγάζει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια.

Η γιατρός βγάζει του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. 15:22 – 15:27 (2ο σήμα κινδύνου): Η συσκευή χτυπά εκ νέου και διακόπτει αυτόματα τη μεταφορά αίματος .

Η συσκευή χτυπά εκ νέου και . 15:45 (3ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό .

Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής . 16:10 (4ο σήμα κινδύνου): Η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΕΚΑΒ (166).

Τι υποστήριξε η γιατρός – Οι αιχμές για το ΕΚΑΒ

Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν μάλιστα τις ευθύνη για την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκαν πως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ στο Γιώργο Μαζωνάκη , κατά την διάρκεια της μεταφοράς του τραγουδιστή από τον πρώτο όροφο όπου στεγάζεται το ιατρείο στο ασθενοφόρο,. Όπως υποστηρίζουν, η διακοπή αυτή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο με συνέπεια ο καλλιτέχνης που είχε ήδη υποστεί ανακοπή να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι όμως «άδειασαν» και τον ΙΣΑ, λέγοντας πως τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα . Επικαλούμενοι άλλωστε τα τιμολόγια αγορά τους τόνισαν πως τα είχαν δηλώσει στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, προσκομμίζοντας σχετικές φωτογραφίες.

Στην απολογία τους πάντως οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνακη στις 16:15, ενώ η κλήση για ασθενοφόρο έγινε στις 16:21.

Η Ιωάννα Γακα ερωτώμενη από τον ανακριτή για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που τράβηξε στο ιατρείο, ισχυρίστηκε πως ήταν συνήθης τακτική της να φωτογραφίζει τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας σε όσα έγιναν και ήταν ο ασθενής του ο οποίος κατέθεσε ήδη στην ανάκριση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πάντως αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης λέγοντας πως οι συναγερμοί αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Το επεισόδιο στη Σχολή Ευελπίδων

Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 22:00, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.

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