Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

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Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία", δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο "Προσωπικός Βοηθός" παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές του δικαιούχου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση



Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με:

-κινητική αναπηρία,



-νοητική αναπηρία,



-αναπτυξιακή αναπηρία,



-αισθητηριακή αναπηρία ή



-ψυχική αναπηρία.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από 416 ευρώ και να φτάνει έως και τα 939 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Πώς λειτουργεί ο Προσωπικός Βοηθός

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με την παροχή υποστήριξης που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιλογές κάθε δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος "Προσωπικός Βοηθός".

Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 27 Νοεμβρίου.

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